Bild узнала, что Шумахер мог впервые за 11 лет появиться на публике
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, не появлявшийся на публике после тяжелой травмы головы в 2013 году, «весьма вероятно» присутствовал на свадьбе своей дочери на Мальорке в минувшие выходные. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Bild и Mirror.
Свадьба Джины Шумахер и Иэна Бетке прошла 28 сентября в поместье семьи гонщика. Гостей церемонии попросили сдать телефоны на входе.
На свадьбе присутствовал брат Шумахера Ральф, который в июле совершил каминг-аут.
Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В документальном фильме, который в 2021 году вышел на Netflix, жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов