Bild узнала, что Шумахер мог впервые за 11 лет появиться на публике

Бывший гонщик в 2013 году получил тяжелую травму головы, его семья говорила, что он не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться. В минувшие выходные его дочь вышла замуж в семейном поместье

Михаэль Шумахер в 2005 году (Фото: Lars Baron / Bongarts / Getty Images)

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, не появлявшийся на публике после тяжелой травмы головы в 2013 году, «весьма вероятно» присутствовал на свадьбе своей дочери на Мальорке в минувшие выходные. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Bild и Mirror.

Свадьба Джины Шумахер и Иэна Бетке прошла 28 сентября в поместье семьи гонщика. Гостей церемонии попросили сдать телефоны на входе.

На свадьбе присутствовал брат Шумахера Ральф, который в июле совершил каминг-аут.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах. В документальном фильме, который в 2021 году вышел на Netflix, жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.