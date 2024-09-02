Россиянин Даниленко завоевал третью медаль Паралимпиады в Париже

Ранее Даниленко завоевал серебро на 100 м на спине и на 50 м на спине среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Россиянин Владимир Даниленко стал вторым на Паралимпийских играх в Париже в заплыве на 200 м вольным стилем.

Соревнования проходили в категории S2 — для пловцов с сильно нарушенной координацией туловища, ног и рук либо с низким уровнем координации рук.

Он финишировал с результатом 4 минуты 14,16 секунды. Чемпионом стал бразилец Габриэл дос Сантос (3 минуты 58,92 секунды), бронзовым призером — чилиец Альберто Абарса Диас (4.22,18).

В активе 24-летнего Даниленко три медали Паралимпиады в Париже. Ранее он завоевал серебро на 100 м на спине и на 50 м на спине среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Даниленко также является двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио.

Российский пловец Дмитрий Черняев стал победителем в заплыве на 100 м брассом с результатом 1 минута 32,2 секунды.

Он выступал в классе SB4, в котором соревнуются спортсмены с различными нарушениями физического здоровья.

На счету 24-летнего Черняева также золото Паралимпийских игр-2020 в Токио.

На счету России на Паралимпиаде в Париже 30 медалей, среди которых шесть золотых, 14 серебряных. В Париже в нейтральном статусе выступает 88 россиян. Паралимпиада завершится 8 сентября.