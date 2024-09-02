Россиянка проиграла в первом в карьере матче 1/8 финала US Open

Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнирах «Большого шлема»

Диана Шнайдер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла американке Джессике Пегуле в 1/8 финала US Open (Открытого чемпионата США по теннису) со счетом 4:6, 2:6.

Шнайдер занимает 18-е место в мировом рейтинге, на ее счету три титула на турнирах WTA. На Олимпиаде в Париже Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро в парном разряде, уступив в финале Саре Эррани и Джасмин Паолини. Шнайдер впервые в карьере дошла до четвертого круга на турнирах «Большого шлема».

Пегула — шестая ракетка мира. На ее счету шесть титулов, на «Большом шлеме» не проходила дальше 1/4 финала. На US Open во второй раз дошла до четвертьфинала. В 2023 году она дошла до финала Итогового турнира, где уступила польке Иге Свентек.

Из россиянок борьбу на US Open в одиночном разряде продолжает только Людмила Самсонова, которая в ночь на 3 сентября встретится со Свентек. Победительница этой пары сыграет в следующем раунде с Пегулой.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.