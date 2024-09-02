 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Соперник «Спартака» в МХЛ не явился на матч

Матч должен был состояться в Москве. Однако «Атлант» отказался от участия во встрече. В заявке «Атланта» было всего 13 человек, менее трех пятерок

Подмосковный «Атлант» не явился на гостевой матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с московским «Спартаком» и в связи с этим ему засчитали техническое поражение. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

Также на подмосковный клуб будут наложены дополнительные дисциплинарные санкции.

Матч должен был состояться в Москве. Однако «Атлант» отказался от участия во встрече. В заявке подмосковной команды было всего 13 человек, менее трех пятерок.

Чемпионат МХЛ стартовал 1 сентября. Действующим чемпионом является «СКА-1946».

Авторы
Теги
Руслан Алиев
ХК Спартак КХЛ Континентальная хоккейная лига Хоккей
Материалы по теме
Тренер чемпионов КХЛ объяснил уход команды со льда риском «побоища»
Спорт
Тренер увел «Металлург» со льда в предсезонном матче КХЛ из-за судей
Спорт
Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей из-за Индии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 17:48
Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 годаИнвестиции, 20:16
Трех раненых при обстрелах Белгорода детей доставили в МосквуПолитика, 20:07
Четыре новых фигуранта появились в деле о бронежилетах для МинобороныБизнес, 19:59
Власти Индии возмутились заменой имен террористов в сериале NetflixТехнологии и медиа, 19:53
Обвиняемых в нападении на свадебный автобус в Щелково арестовалиОбщество, 19:50
Прокуратура Парижа рассказала, как Дуров будет вносить залогОбщество, 19:41
Соперник «Спартака» в МХЛ не явился на матчСпорт, 19:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украинские власти начали готовить Покровск к уличным боямПолитика, 19:23
CNN узнал об изъятии властями США «борта № 1» Николаса МадуроПолитика, 19:19
Плющенко оценил решение суда взыскать ₽1,8 млн с 12-летней фигуристкиСпорт, 19:16
В Британии задержали беглого экс-куратора польской помощи УкраинеПолитика, 19:04
Путин учредил медаль к 80-летию ПобедыПолитика, 18:45
Бюджетное жилье в Москве и области подешевело сильнее дорогих сегментовНедвижимость, 18:34
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:33