Соперник «Спартака» в МХЛ не явился на матч

Матч должен был состояться в Москве. Однако «Атлант» отказался от участия во встрече. В заявке «Атланта» было всего 13 человек, менее трех пятерок

Подмосковный «Атлант» не явился на гостевой матч регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с московским «Спартаком» и в связи с этим ему засчитали техническое поражение. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ.

Также на подмосковный клуб будут наложены дополнительные дисциплинарные санкции.

Матч должен был состояться в Москве. Однако «Атлант» отказался от участия во встрече. В заявке подмосковной команды было всего 13 человек, менее трех пятерок.

Чемпионат МХЛ стартовал 1 сентября. Действующим чемпионом является «СКА-1946».