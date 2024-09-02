Плющенко оценил решение суда взыскать ₽1,8 млн с 12-летней фигуристки

Плющенко пообещал, что направит на благотворительность 1,8 млн руб., которые получит от семьи 12-летней фигуристки по решению суда

Евгений Плющенко (Фото: Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко остался доволен решением суда по иску к семье 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Слова Плющенко цитирует «РИА Новости».

️Никулинский районный суд города Москвы 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к ушедшей из академии Парсеговой, постановив взыскать с нее 1,8 млн руб.

«Мы полностью удовлетворены решением суда, — сказал Плющенко. — Мы отстояли свои позиции. Считаю, что вердикт суда справедлив. Вопрос не в деньгах. Все полученные от семьи Парсеговых средства мы направим на благотворительность».

Плющенко подчеркнул, что у него есть претензии к маме фигуристки.

«Вопросов к Арине Парсеговой нет и быть не может, она очень талантливая девочка, которую очень люблю и отношусь к ней с огромным уважением, — заявил он. — Все вопросы к ее маме, которая, являясь представителем несовершеннолетней спортсменки, поступила некорректно».

По словам Плющенко, академия полностью оплачивала подготовку фигуристки, включая ее зарплату.

«Очень бережно относились к здоровью юной спортсменки. Покоробили слова мамы Парсеговой, утверждавшей, что в академии девочку на тренировках заставляли прыгать, несмотря на травмы. Это стало последней каплей в истории», — добавил он.

12-летняя Парсегова ушла из академии «Ангелы Плющенко» в школу Этери Тутберидзе еще в мае 2023 года. В начале июня 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки, Наталью Парсегову, иск в Никулинский суд Москвы. Яна Рудковская в телеграм-канале тогда заявила, что если бы Арина занималась в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать «должна возместить сумму за девять с половиной месяцев».

Мать фигуристки заявила, что первое время самостоятельно оплачивала тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Спонсор по рекламному соглашению направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение. То есть, по ее утверждению, услуги, выплаты за которые добивалась академия, уже были оплачены.

Кроме того, женщина говорила, что была вынуждена перевести юную спортсменку в другую школу, в том числе по причине смерти мужа, сложных отношений с родителем другой ученицы школы, а также травмы ребенка.

Сторона Парсеговой подала к «Ангелам Плющенко» встречный иск.