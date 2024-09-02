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В США признали ошибку в пользу соперницы россиянки на US Open

В США признали ошибку в пользу соперницы россиянки Калинской на US Open
В USTA подчеркнули, ответственные за видеоповторы не предоставили арбитру на вышке все доступные ракурсы, из‑за чего она не смогла принять правильное решение
Российская тенниситка Анна Калинская во время спора с судьей на US Open.
Российская тенниситка Анна Калинская во время спора с судьей на US Open.

Cудья матча третьего круга US Open ошиблась в пользу соперницы Анны Калинской — бразильянки Беатрис Хаддад‑Майи. Об этом заявили в Ассоциация тенниса США (USTA), которую цитирует портал Nine.com.au.

В первом сете россиянка вела 2:0. При счете 40:40 в гейме на подаче соперницы судья отдала очко в пользу Хаддад‑Майи, хотя дважды коснулся корта после удара Калинской.

Российская теннисистка взяла видеоповтор, но судья не изменила своего мнения. После Калинская попросила судью посмотреть на экран, где демонстрировали видеоповтор момента. Судья проигнорировала просьбу и не изменила решение.

В USTA подчеркнули, ответственные за видеоповторы не предоставили арбитру на вышке все доступные ракурсы, из‑за чего она не смогла принять правильное решение.

«После окончания проверки в трансляции показали повтор с дополнительного ракурса, — заявили в USTA. — Судья на вышке не видела его, когда выносила решение».

Калинская проиграла в этом матче со счетом 3:6, 1:6.

US Open является последним турниром серии «Большого шлема» в сезоне. Его организатором является USTA.

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Теги
Руслан Алиев
Анна Калинская US Open Открытый чемпионат США по теннису
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