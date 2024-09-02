В какой вуз пойти учиться спортсмену

Каждый год спортсмены задаются вопросом, куда пойти учиться так, чтобы заниматься любимым делом. «РБК Спорт» изучил рынок образования и рассказывает, какие варианты есть у профессионалов и любителей

В России на сегодняшний день существует 91 вариант обучения в сфере физической культуры и спорта в различных вузах страны. Это могут быть кафедры теории и методик различных видов спорта, как например футбола, или же кафедра организации массовых спортивно-художественных представлений.

Потенциальный студент, прежде чем сделать важный шаг, должен определиться, идет он в профессиональный спорт или в сферу физической культуры. Выбор вуза также зависит от спортивных целей, уровня подготовки и карьерных амбиций. Если вы профессиональный спортсмен и хотите продолжить карьеру в спорте, то можно выбрать вуз, который имеет хорошую спортивную базу и поддерживает студентов-спортсменов, включая возможность совмещения учебы с тренировками и соревнованиями.

Для спортсменов

Часть обучения проходит дистанционно, поскольку спортсмены не только тренируются, но и выступают на соревнованиях по всей стране или миру. Ярким примером такого плана обучения были хоккеисты Александр Овечкин и Илья Ковальчук. Оба учились в РГУФКСМиТ (Российский государственный университет физической культуры спорта, молодежи и туризма (сейчас вуз называется РУС — Российский университет спорта. — «РБК Спорт»). Тот же Овечкин покинул Россию в 20 лет, будучи студентом кафедры теории и методики хоккея (ныне она названа в честь тренера Анатолия Тарасова). Практически все обучение велось дистанционно, а летом он приезжал в Москву закрывать сессию.

Подобных вузов, кроме РУС, не так много. Среди них выделяются:

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК), Национальный Государственный университет спорта, физической культуры и здоровья имени Лесгафта;

Поволжская государственная академия спорта, физической культуры и туризма. Академия находится в Казани;

Кубанский государственному университету спорта, физической культуры и туризма. Находится в Краснодаре;

Ростовский институт спорта, физической культуры и туризма;

Сибирский государственный университет спорта и физической культуры. Находится в Омске;

Смоленская государственная академия спорта, физической культуры и туризма.

В этих учебных заведениях студентам доступно обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. При этом многие вузы, например РУС, ставят для абитуриентов порог, который должен быть не ниже второго взрослого разряда по профильному виду спорта.

Для остальных

Основные направления для тех, кто хочет быть в отрасли:

менеджмент;

спортивная журналистика;

сервис, туризм;

педагогическое образование;

физическая культура;

адаптивная физическая культура.

Эти направления можно встретить почти в любом вузе, которые перечислены в предыдущей главке. И если еще несколько лет назад практически каждый спортивный вуз требовал спортивный разряд, то сейчас в тот же РУС любой может поступить, набрав необходимые баллы. Более того, обучаясь специальностям, студент не будет отрезан от спорта или физической культуры. Например, на некоторых гуманитарных факультетах спортивных вузов студентам преподают гимнастику, плавание или легкую атлетику.

Особого внимания заслуживает педагогическое образование. По сути, его сразу может получить как профессиональный спортсмен, окончив обучение по своей профильной спортивной специальности, так и обычный студент, до этого не имевший отношения к спорту. С той разницей, что, например, боксер может преподавать свой предмет и физическую культуру, а профильный будет ограничен только физкультурой. Однако никто не запрещает человеку с любым высшим образованием, который захотел пойти в профессиональный спорт, получить тренерское образование. Например, в футболе человек с высшим образованием может выучиться на тренера, посещая квалификационные курсы, начиная от уровня детского тренера.