Российская топ-теннисистка проиграла 118-й ракетке мира на Уимблдоне
Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Уимблдоне, проиграв во втором круге француженке Диан Парри (118-я в рейтинге WTA).
Шнайдер уступила со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался чуть больше часа.
Шнайдер занимает 15-е место в мировом рейтинге, выше из россиянок только Мирра Андреева (седьмое место).
В прошлом году Шнайдер дошла на Уимблдоне до третьего раунда.
В этом году на счету 21-летней спортсменки два трофея WTA в парном разряде.
Уимблдон — турнир «Большого шлема» в Лондоне с призовым фондом более €62 млн.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов