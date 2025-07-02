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Спорт ,  
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Российская топ-теннисистка проиграла 118-й ракетке мира на Уимблдоне

Шнайдер проиграла 118-й ракетке мира на Уимблдоне
Шнайдер взяла только пять геймов у француженки Парри и вылетела с турнира
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Уимблдоне, проиграв во втором круге француженке Диан Парри (118-я в рейтинге WTA).

Шнайдер уступила со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался чуть больше часа.

Шнайдер занимает 15-е место в мировом рейтинге, выше из россиянок только Мирра Андреева (седьмое место).

В прошлом году Шнайдер дошла на Уимблдоне до третьего раунда.

В этом году на счету 21-летней спортсменки два трофея WTA в парном разряде.

Уимблдон — турнир «Большого шлема» в Лондоне с призовым фондом более €62 млн.

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Анна Сатдинова
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