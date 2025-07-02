Шнайдер проиграла 118-й ракетке мира на Уимблдоне

Российская топ-теннисистка проиграла 118-й ракетке мира на Уимблдоне

Шнайдер взяла только пять геймов у француженки Парри и вылетела с турнира

Диана Шнайдер (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на Уимблдоне, проиграв во втором круге француженке Диан Парри (118-я в рейтинге WTA).

Шнайдер уступила со счетом 4:6, 1:6. Матч продолжался чуть больше часа.

Шнайдер занимает 15-е место в мировом рейтинге, выше из россиянок только Мирра Андреева (седьмое место).

В прошлом году Шнайдер дошла на Уимблдоне до третьего раунда.

В этом году на счету 21-летней спортсменки два трофея WTA в парном разряде.

Уимблдон — турнир «Большого шлема» в Лондоне с призовым фондом более €62 млн.