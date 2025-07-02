ЦСКА объявил об уходе хорвата Бистровича
Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович покинул ЦСКА по истечении срока контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.
Бистрович перешел в ЦСКА в 19-летнем возрасте и дебютировал за основу в марте 2018 года. Всего у хорвата 127 матчей, десять голов и семь голевых передач за армейцев.
Также он успел поиграть в аренде в турецких «Касымпаше» и «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», голландской «Фортуне» и калининградской «Балтике».
ЦСКА в прошлом сезоне стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России. На счету 27-летнего Биcтровича была 31 игра и два гола.
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