ЦСКА объявил об уходе хорвата Бистровича

Футболист выступал за ЦСКА с 2018 года с перерывами на аренды. Всего на счету Бистровича 127 матчей, 10 мячей и 7 голевых передач в составе российского клуба

Кристиян Бистрович (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович покинул ЦСКА по истечении срока контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Бистрович перешел в ЦСКА в 19-летнем возрасте и дебютировал за основу в марте 2018 года. Всего у хорвата 127 матчей, десять голов и семь голевых передач за армейцев.

Также он успел поиграть в аренде в турецких «Касымпаше» и «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», голландской «Фортуне» и калининградской «Балтике».

ЦСКА в прошлом сезоне стал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России. На счету 27-летнего Биcтровича была 31 игра и два гола.