Бывший тренер сборной Украины возглавил российский хоккейный клуб

Сергей Витер стал главным тренером «Юнисон‑Москва» из ВХЛ

Сергей Витер (Фото: ХК «Юнисон-Москва»)

Сергей Витер назначен главным тренером клуба «Юнисон‑Москва», сообщила пресс-служба команды Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Последним место работы 50-летнего Витера, который в качестве хоккеиста пять раз становился чемпионом Белоруссии и выступал за клубы России и Польши, был литовский «Каунас», где он работал в сезоне 2023/24.

Витер в 2010 году начал тренерскую карьеру в системе «Донбасса», пройдя путь от помощника до главного тренера. Под его руководством команда четырежды становилась чемпионом Украины и выиграла Континентальный кубок. Два сезона «Донбасс» провел в КХЛ (2012/13, 2013/14), Витер входил в тренерский штаб клуба.

В сезоне 2013/14 «Донбасс» под руководством Андрея Назарова по итогам «регулярки» занял четвертое место в Западной конференции, а в плей-офф вышел в 1/4 финала.

В 2019–2020 годах Витер возглавлял сборную Украины, с которой принимал участие в чемпионате мира (дивизион I, группа «B») и олимпийской квалификации.

«Юнисон‑Москва» в прошлом сезоне занял предпоследнее место в ВХЛ.