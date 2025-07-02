Sky Sport узнал о согласии Ферстаппена перейти в Mercedes
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен из команды Red Bull согласен перейти в Mercedes. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, голландский пилот ответил согласием на предложение руководителя Mercedes Тото Вольффа. При этом возможный переход еще должен одобрить совет директоров команды.
Контракт Ферстаппена с Red Bull действует до 2028 года, однако в соглашении есть условие, позволяющее ему покинуть команду в конце нынешнего сезона.
Портал F-1 Insider в прошлом году писал, что Mercedes готов предложить Ферстаппену зарплату в €150 млн в год. Вольфф также ранее говорил, что хотел бы пригласить голландца.
В декабре Ферстаппен рассказывал, что у него были предметные переговоры с Mercedes, но уходить из Red Bull он не собирается.
В этом сезоне за Mercedes выступают британец Джордж Расселл и итальянец Андреа Кими Антонелли.
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