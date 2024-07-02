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Российская премьер-лига опубликовала расписание первых семи туров сезона
РПЛ опубликовала расписание первых семи туров нового сезона
Первый тур чемпионата страны нового сезона будет сыгран с 19 по 22 июля. Центральный матч первого тура, «Ростов» — ЦСКА, пройдет 20-го числа
Российская премьер-лига (РПЛ) на сайте опубликовала расписание первых семи туров сезона 2024/25.
Первый тур пройдет с 19 по 22 июля. В нем сыграют:
20 июля (суббота)
15:00. «Локомотив» — «Акрон»
17:30. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:00. «Динамо» — «Факел»
20:00. «Ростов» — ЦСКА
21 июля (воскресенье)
17:30. «Оренбург» — «Спартак»
20:00. «Химки» — «Динамо» (Махачкала)
20:00. «Ахмат» — «Краснодар»
22 июля (понедельник)
20:00. «Пари НН» — «Рубин»
Расписание остальных туров можно посмотреть на сайте РПЛ.