Российская премьер-лига опубликовала расписание первых семи туров сезона

Первый тур чемпионата страны нового сезона будет сыгран с 19 по 22 июля. Центральный матч первого тура, «Ростов» — ЦСКА, пройдет 20-го числа

Фото: Global Look Press

Российская премьер-лига (РПЛ) на сайте опубликовала расписание первых семи туров сезона 2024/25.

Первый тур пройдет с 19 по 22 июля. В нем сыграют:

20 июля (суббота)

15:00. «Локомотив» — «Акрон»

17:30. «Крылья Советов» — «Зенит»

20:00. «Динамо» — «Факел»

20:00. «Ростов» — ЦСКА

21 июля (воскресенье)

17:30. «Оренбург» — «Спартак»

20:00. «Химки» — «Динамо» (Махачкала)

20:00. «Ахмат» — «Краснодар»

22 июля (понедельник)

20:00. «Пари НН» — «Рубин»

Расписание остальных туров можно посмотреть на сайте РПЛ.