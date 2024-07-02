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Ивица Олич возглавил молодежную сборную Хорватии

Экс-нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич возглавил молодежную сборную Хорватии
Бывший нападающий армейского клуба и «Баварии» поможет молодежной команде пробиться в финальную часть чемпионата Европы U21
Ивица Олич во время его работы на посту главного тренера ЦСКА
Ивица Олич во время его работы на посту главного тренера ЦСКА (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назначен на пост главного тренера молодежной сборной Хорватии (игроки моложе 21 года). Об этом сообщает сайт Хорватского футбольного союза (HNS).

Прежде Олич на протяжении нескольких лет работал в тренерском штабе основной команды Хорватии и внес вклад в завоевание серебряных медалей на ЧМ-2018 в России, бронзовых медалей на ЧМ-2022 в Катаре, а также серебряных медалей в Лиге Наций.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с нашими молодыми талантами, чтобы удачно завершить текущий сезон и отобраться на молодежный чемпионат Европы. Наша команда имеет огромный потенциал, и моя цель — оказать ей всю необходимую поддержку, чтобы ребята развивались и добились успеха, которого они заслуживают», — прокомментировал свое назначение хорватский спортсмен.

В период карьеры футболиста Ивица Олич выступал за хорватские, российские и немецкие клубы, в том числе за загребское «Динамо», московский ЦСКА и мюнхенскую «Баварию». За армейскую команду нападающий провел 78 матчей, в которых забил 35 мячей. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

После завершения игровой карьеры Олич стал тренером-ассистентом в сборной Хорватии. В период с марта по июнь 2021 года экс-нападающий возглавлял ЦСКА, который под его руководством завершил чемпионат на шестом месте и впервые за долгое время не смог попасть в еврокубки. После окончания сезона команда расторгла контракт с хорватом по обоюдному согласию. Позже Олич обвинил в своей тренерской неудаче руководство армейского клуба.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Хорватии по футболу Ивица Олич
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