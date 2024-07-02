Умер самый молодой капитан в истории хоккейного клуба «Трактор»

Олег Смирнов скончался в возрасте 43 лет, причины смерти не сообщаются. Смирнов провел в составе «Трактора» девять сезонов, в 19 лет стал капитаном клуба

Олег Смирнов (Фото: hctraktor.org)

Бывший капитан «Трактора» Олег Смирнов скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Причина его смерти не уточняется.

Смирнов провел в составе «Трактора» девять сезонов, в которых сыграл 402 матча и набрал 182 (84+98) очка. Вместе с командой форвард завоевал бронзовые медали Высшей лиги (2004).

Смирнов является самым молодым капитаном в истории «Трактора» (19 лет).

В 2005 году нападающий стал чемпионом Универсиады, в 2007-м — ее серебряным призером.