 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер самый молодой капитан в истории хоккейного клуба «Трактор»

Умер самый молодой капитан в истории хоккейного клуба «Трактор» Олег Смирнов
Олег Смирнов скончался в возрасте 43 лет, причины смерти не сообщаются. Смирнов провел в составе «Трактора» девять сезонов, в 19 лет стал капитаном клуба
Олег Смирнов
Олег Смирнов (Фото: hctraktor.org)

Бывший капитан «Трактора» Олег Смирнов скончался на 44-м году жизни. Об этом сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Причина его смерти не уточняется.

Смирнов провел в составе «Трактора» девять сезонов, в которых сыграл 402 матча и набрал 182 (84+98) очка. Вместе с командой форвард завоевал бронзовые медали Высшей лиги (2004).

Смирнов является самым молодым капитаном в истории «Трактора» (19 лет).

В 2005 году нападающий стал чемпионом Универсиады, в 2007-м — ее серебряным призером.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Трактор
Материалы по теме
Впервые в истории экс-тренер КХЛ стал чемпионом НХЛ
Спорт
Полуфиналист КХЛ подписал контракт с канадцем с российским паспортом
Спорт
«Лада» назвала тренера на следующий сезон КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Арбитр отказался жать руку капитану сборной США после матча Кубка Америки Спорт, 14:18
Британский телеканал поиздевался над плачущим Роналду Спорт, 14:14
Умер самый молодой капитан в истории хоккейного клуба «Трактор» Спорт, 14:13
Собянин сменил главу департамента градостроительной политики Москвы Политика, 14:13
Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня для переговоров Бизнес, 14:13
В Полтаве прозвучал взрыв Политика, 14:12
В Грузии разбился Су-25 Политика, 14:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Минобороны отчиталось о девяти уничтоженных самолетах ВСУ за сутки Политика, 14:07
Поджигателя российского флага в Химках осудили на 10 лет Общество, 13:55
В Москве на крыше автобуса взорвался баллон Общество, 13:42
В ожидании последних матчей 1/8 финала. Что происходит на Евро Спорт, 13:41
Алексеем Миранчуком заинтересовался клуб из США Спорт, 13:40
В Грузии разбился военный вертолет Политика, 13:39
В НХЛ потратили рекордные $1 млрд на контракты с игроками Спорт, 13:37