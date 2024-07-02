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Евро-2024 ,  
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Роналду сообщил о печали и радости после матча Евро со Словенией

Сюжет
Евро-2024
Роналду на 105-й минуте не реализовал 11-метровый, после чего заплакал. В серии пенальти он бил первым среди португальцев и реализовал свой удар, после чего извинился перед португальскими болельщиками
Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти
Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти (Фото: Reuters)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опечален из-за того, что не смог реализовать пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со Словенией. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

Португалия победила Словению в серии пенальти со счетом 3:0 (основное и дополнительное время — 0:0) и вышла в четвертьфинал. Роналду на 105-й минуте не реализовал 11-метровый, после чего расплакался. В серии пенальти он бил первым среди португальцев и реализовал свой удар, после чего извинился перед португальскими болельщиками.

«В начале — грусть, а затем — радость, — поделился Роналду эмоциями. — Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар».

«Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас, — добавил он. — Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное — проход в четвертьфинал! Команда заслужила это!».

В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией, которая обыграла Бельгию

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Руслан Алиев
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года
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