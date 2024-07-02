Роналду сообщил о печали и радости после матча Евро со Словенией

Роналду на 105-й минуте не реализовал 11-метровый, после чего заплакал. В серии пенальти он бил первым среди португальцев и реализовал свой удар, после чего извинился перед португальскими болельщиками

Криштиану Роналду расплакался после незабитого пенальти (Фото: Reuters)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опечален из-за того, что не смог реализовать пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со Словенией. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена).

Португалия победила Словению в серии пенальти со счетом 3:0 (основное и дополнительное время — 0:0) и вышла в четвертьфинал. Роналду на 105-й минуте не реализовал 11-метровый, после чего расплакался. В серии пенальти он бил первым среди португальцев и реализовал свой удар, после чего извинился перед португальскими болельщиками.

«В начале — грусть, а затем — радость, — поделился Роналду эмоциями. — Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил удар».

«Я год не промахивался с пенальти, а когда мне это было нужно больше всего, Облак спас, — добавил он. — Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное — проход в четвертьфинал! Команда заслужила это!».

В четвертьфинале Португалия сыграет с Францией, которая обыграла Бельгию