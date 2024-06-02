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Автору победного гола «Зенита» на голову упала крышка от Кубка России

Автору победного гола «Зенита» Алипу на голову упала крышка от Кубка России
Нуралы Алип принес «Зениту» победу над «Балтикой» в суперфинале. Во время празднования победы казахстанец поднял над головой кубок, с которого сорвалась крышка и попала ему в лоб
Нуралы Алип (в центре)
Нуралы Алип (в центре) (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип получил травму головы во время празднования победы в Кубке России, ему на голову упала крышка от трофея.

«Зенит» в воскресенье победил в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Алип забил победный гол на 95-й минуте.

Когда защитник поднимал над головой кубок, ему на лоб упала крышка от трофея. Алип уронил кубок и схватился за голову, позднее ему наложили повязку.

Алипу 24 года, он играет за «Зенит» с 2022 года и трижды стал с петербургским клубом чемпионом России.

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