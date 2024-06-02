Автору победного гола «Зенита» на голову упала крышка от Кубка России
Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип получил травму головы во время празднования победы в Кубке России, ему на голову упала крышка от трофея.
«Зенит» в воскресенье победил в суперфинале калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Алип забил победный гол на 95-й минуте.
Когда защитник поднимал над головой кубок, ему на лоб упала крышка от трофея. Алип уронил кубок и схватился за голову, позднее ему наложили повязку.
Алипу 24 года, он играет за «Зенит» с 2022 года и трижды стал с петербургским клубом чемпионом России.
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