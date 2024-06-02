Клуб Бобровского и Тарасенко выбил чемпиона регулярки НХЛ из плей-офф

«Флорида» победила «Рейнджерс» в серии со счетом 4-2 и второй раз подряд вышла в финал

Хоккеисты "Флорида Пантерз" с кубком чемпиона Восточной конференции (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Флорида Пантерз» победила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).«Флорида» победила в серии со счетом 4-2 и вышла в следующий раунд.

У хозяев шайбы забросили Сэм Беннетт (20-я минута) и Владимир Тарасенко (50), в составе гостей гол на счету Артемия Панарина (59).

Тарасенко второй раз в карьере забросил шайбу, которая вывела его команду в финал плей-офф НХЛ — в 2019 году он вывел в финал «Сент-Луис Блюз». Больше победных в полуфинальной серии голов — на счету у канадцев Майка Босси, Клода Прово и Мориса Ришара (все — по 3).

Тарасенко прервал семиматчевую серию без очков, Панарин — восьмиматчевую безголевую серию.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 броска, его визави Игорь Шестеркин — 32 броска. Бобровский вышел на чистое второе место по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ среди российских вратарей (87), лидирует Андрей Василевский из «Тампы-Бэй Лайтнинг» (115).

Бобровского признали первой звездой, Тарасенко — третьей.

«Флорида» второй раз подряд и третий в истории вышла в финал Кубка Стэнли. В 2023 году команда уступила в финале «Вегас Голден Найтс» со счетом 1-4.

«Рейнджерс» является победителем регулярного чемпионата.

В пятый раз подряд штат Флорида будет представлен в финале. До «Пантерз» трижды подряд в финал выходила «Тампа-Бэй», дважды завоевав Кубок Стэнли. Также пятый раз подряд клуб с россиянином в качестве основного вратаря вышел в финал.

В другом полуфинале «Эдмонтон Ойлерз» ведет в серии с «Даллас Старз» — 3-2. Шестой матч противостояния пройдет 3 июня, «Эдмонтон» в случае победы выиграет серию. Финал стартует с 9 июня.