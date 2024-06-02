«Не заслуживали даже ничьей». Что говорят о победе «Реала» в финале ЛЧ

«Реал» в рекордный, 15-й раз выиграл Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию». Что говорят о победе мадридского клуба — в подборке «РБК Спорт»

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Мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов. «Реал» продлил беспроигрышную серию в финалах до девяти игр. В последний раз мадридцы уступали в решающем матче главного еврокубкового турнира в 1981 году, когда проиграли «Ливерпулю». Всего на счету команды три поражения в финалах — в 1962, 1964 и 1981 годах.

«Реал» в рекордный, 15-й раз стал лучшей командой Европы и девятый раз выиграл Лигу чемпионов, что также является лучшим результатом. При этом мадридский клуб шесть последних побед одержал с 2014 года.

Что говорят о финале в «Реале» и «Боруссии»

Эдин Терзич, главный тренер «Боруссии»

«Мы показали отличную игру, и я думаю, что заслуживали большего, чем поражение со счетом 0:2. С первой секунды мы показали всему миру, что мы здесь не просто для того, чтобы сыграть в финале, а для того, чтобы выиграть его. Мы многое делали правильно, но в нужные моменты они играли хладнокровно, а именно этого нам сегодня не хватало», — цитирует Терзича УЕФА.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

«Дело в истории и традициях клуба, конечно, в мастерстве футболистов. Этот клуб — семья, мы без проблем работаем вместе, в раздевалке очень хорошая атмосфера. Мне следует поблагодарить клуб и игроков, здесь нет больших эго, они очень скромные. В этом сезоне управлять командой было несложно, — сказал Анчелотти в эфире TNT Sports.

Дани Карвахаль, защитник «Реала»

«В первом тайме мы не заслуживали даже ничьей... Но это футбол, и мы очень, очень счастливы. В этом году я стал подключаться к угловым, и, как я всегда говорю своей семье, решимость — ключевой момент в моей карьере. Первый удар у меня пошел выше, так что второй я должен был забивать», — сказал Карвахаль Marca.

Грегор Кобель, вратарь «Боруссии»

«В данный момент мы просто разочарованы — это нормально после такой игры, когда была такая возможность. Против «Реала», наверное, получаешь не так много шансов, они всегда опасны. У нас были моменты, мы должны были их использовать. Это на 100% огромный успех, что мы оказались здесь и сыграли этот матч. Я очень горжусь этой командой, мы показали, что можем играть на высшем международном уровне», — цитирует Кобеля УЕФА.

Начо, капитан «Реала»

«Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Мы терпели в этом очень сложном матче, «Боруссия» провела отличную игру. Это ДНК «Реала». Еще один вечер, еще один финал, еще одна Лига чемпионов для истории этого клуба. Мечты сбываются, и сегодня, безусловно, — один из лучших дней», — сказал Начо в эфире Movistar.

Мнения экспертов

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Байера», «Аякса» и сборной России

«Финал смотрелся красиво, но в таких играх надо реализовывать свои моменты, и за это «Реал», которому не нужно много моментов, победил. Где-то спас Тибо Куртуа, где-то не хватило мастерства и опыта игрокам «Боруссии». Если бы «Боруссия» вела в счете, неизвестно, как бы сложилась игра. А «Реал» просто ждал, терпел, потому что они знают свою реализацию. Даже маленький Карвахаль умудрился с двух угловых пробить по воротам и один из них забить. Поэтому это говорит о многом, в том числе о недисциплинированности игроков «Боруссии», потому что надо было играть построже в обороне. И сработала «магия «Реала» — это и вера, и традиции, реализация моментов, суперфутболисты и тренер, который не мешает», — сказал Булыкин «РБК Спорт».

Юрий Семин, бывший тренер «Локомотива» и сборной России

«Очень интересный матч высокого уровня, но выигрывает тот, кто забивает. Шансы, которые были в первом тайме, «Боруссия» не использовала. В первом тайме Дортмунд играл предпочтительнее. «Реал» был не совсем хорош. В середине второго тайма ситуация полностью изменилась: неожиданный гол с углового, высокорослые защитники Дортмунда не контролировали Карвахаля. В целом — большая ошибка «Боруссии». И все встало на свои места. Сильнейший «Реал» побеждает. У них каждый игрок значительно сильнее, чем игроки «Боруссии». Плюс тренер Анчелотти, который ведет игру и находит какие-то нюансы для улучшения. Казалось, что после первого тайма «Реал» не похож был на себя, но вдруг они изменились», — заявил Семин «РБК Спорт»

Владимир Бут, бывший полузащитник «Боруссии» и сборной России

«Это футбол, такое бывает. В первом тайме у Дортмунда были шансы. Например, Адейеми мог забить, но неправильно ушел от вратаря. А во второй половине Карвахаль просто реализовал свой момент. Непонятно, кто и как его держал. <...> Второй гол «Реала» пришел после ошибки Матсена. Это жизнь, это футбол. Кто-то должен побеждать, а кто-то проигрывать. Конечно, если бы Дортмунд в первом тайме реализовал свои моменты, то команды могли и со счетом 1:1 основное время закончить. «Реал» ведь постоянно в таком стиле выигрывает Лигу чемпионов. «Ливерпуль» тогда просто издевался над «Реалом» весь финал (сезон 2021/22), но в итоге Мадрид все равно победил», — приводит слова Бута Metaratings.

Виталий Дьяков, экс-защитник «Динамо»

«В финале Лиге чемпионов было два разных тайма. В первом «Боруссия» создала кучу моментов, очень грамотно выстроила игру на контратаках. Во втором тайме Анчелотти внес изменения, «Реал» отошел, отдал инициативу и забил мяч со стандарта. В позиционном футболе ничего не получалось, моментов не было, а второй гол «Боруссия» сама себе привезла. Анчелотти и «Реал» — молодцы, но нельзя сказать, что это был лучший матч в истории футбола. Не очень унылый, но и не выдающийся, обычно такие финалы и бывают», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».