ISU пожизненно отстранил украинского судью за попытку повлиять на оценки
Бывшего украинского судью Юрия Балкова пожизненно отстранили от всех мероприятий Международного союза конькобежцев (ISU) за попытку повлиять на результаты юниорского этапа Гран-при в танцах на льду. Об этом сообщается на сайте ISU.
Соревнования прошли в Любляне в октябре 2024 года.
Балков пытался связаться с одним из судей соревнований и попросил его в своем сообщении поставить хорошие оценки украинскому дуэту за произвольную программу. Он также сообщил, что это поддержат и «другие судьи». Судья не стал отвечать Балкову, но сообщил о его просьбе ISU.
Поскольку Балков упомянул других судей и впервые пытался связаться с первым судьей еще до ритм-танца, в сговоре заподозрили еще нескольких официальных лиц. Речь идет о судьях, которые работали на первом прокате, в том числе украинке Елене Лисовой, турчанке Эдже Эсен и швейцарце Роланде Медере. Их оценки в отношении спортсменов трех стран были похожи друг на друга, но отличались от вердиктов других судей. Обвинения в их адрес в итоге были отклонены, поскольку прямых доказательств не было.
Победителем соревнований стал украинский дуэт Ирина Пидгайная / Артем Коваль, который опередил пары из Франции и США.
Балков заявил, что не пытался повлиять на результаты и просто искренне любит фигурное катание. Его отстраняли на год за похожие нарушения на Играх в Нагано.
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