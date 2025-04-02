Замглавы НХЛ: мы не даем аккредитации российским СМИ с 2022 года

В НХЛ ответили на сообщения о запрете аккредитации российских журналистов

Vseprosport сообщил, что НХЛ запретила аккредитовывать российские СМИ на матчи Овечкина перед ожидаемым рекордом. В лиге заявили, что не пускают прессу из России еще с 2022 года, но сейчас оценивают, стоит ли менять этот подход

Александр Овечкин (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

НХЛ не дает аккредитации российским СМИ еще с марта 2022 года из-за военной операции на Украине, заявил «Чемпионату» заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, комментируя информацию об отказе российским журналистам в допуске на матчи Александра Овечкина.

Ранее в среду журналистка Vseprosport Дарья Тубольцева сообщила, что некоторые клубы лиги были готовы аккредитовать представителей российских СМИ, но потом отказали из-за запрета со стороны лиги. Кому из журналистов отказали, не сообщается.

Дэйли отметил, что в лиге оценивают, нужны ли какие-либо изменения в политику аккредитации, «учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом».

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Vseprosport, что считает позицию НХЛ недружественной и странной. «Я думала, что НХЛ станет более открытой лигой, особенно после договоренности Путина и Трампа о матче между КХЛ и НХЛ», — сказала Журова.

Овечкину осталось забросить четыре шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (894). По подсчетам лиги, это может произойти 16 апреля.

В Кремле 18 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать матчи «между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ».