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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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В НХЛ ответили на сообщения о запрете аккредитации российских журналистов

Замглавы НХЛ: мы не даем аккредитации российским СМИ с 2022 года
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Vseprosport сообщил, что НХЛ запретила аккредитовывать российские СМИ на матчи Овечкина перед ожидаемым рекордом. В лиге заявили, что не пускают прессу из России еще с 2022 года, но сейчас оценивают, стоит ли менять этот подход
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Cameron Bartlett / Getty Images)

НХЛ не дает аккредитации российским СМИ еще с марта 2022 года из-за военной операции на Украине, заявил «Чемпионату» заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, комментируя информацию об отказе российским журналистам в допуске на матчи Александра Овечкина.

Ранее в среду журналистка Vseprosport Дарья Тубольцева сообщила, что некоторые клубы лиги были готовы аккредитовать представителей российских СМИ, но потом отказали из-за запрета со стороны лиги. Кому из журналистов отказали, не сообщается.

Дэйли отметил, что в лиге оценивают, нужны ли какие-либо изменения в политику аккредитации, «учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом».

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Vseprosport, что считает позицию НХЛ недружественной и странной. «Я думала, что НХЛ станет более открытой лигой, особенно после договоренности Путина и Трампа о матче между КХЛ и НХЛ», — сказала Журова.

Овечкину осталось забросить четыре шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (894). По подсчетам лиги, это может произойти 16 апреля.

В Кремле 18 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать матчи «между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ».

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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