В НХЛ ответили на сообщения о запрете аккредитации российских журналистов
НХЛ не дает аккредитации российским СМИ еще с марта 2022 года из-за военной операции на Украине, заявил «Чемпионату» заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, комментируя информацию об отказе российским журналистам в допуске на матчи Александра Овечкина.
Ранее в среду журналистка Vseprosport Дарья Тубольцева сообщила, что некоторые клубы лиги были готовы аккредитовать представителей российских СМИ, но потом отказали из-за запрета со стороны лиги. Кому из журналистов отказали, не сообщается.
Дэйли отметил, что в лиге оценивают, нужны ли какие-либо изменения в политику аккредитации, «учитывая уникальные обстоятельства, связанные с погоней Алекса Овечкина за рекордом».
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила Vseprosport, что считает позицию НХЛ недружественной и странной. «Я думала, что НХЛ станет более открытой лигой, особенно после договоренности Путина и Трампа о матче между КХЛ и НХЛ», — сказала Журова.
Овечкину осталось забросить четыре шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ (894). По подсчетам лиги, это может произойти 16 апреля.
В Кремле 18 марта сообщили, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать матчи «между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ».
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