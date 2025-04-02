Тренер Овечкина сравнил хоккеиста с Месси и Роналду
Российский хоккеист Александр Овечкин по-прежнему может соревноваться по силовым показателям даже с теми, кто на 10–15 лет младше его, но продолжать показывать высокие результаты ему во многом помогает талант, заявил Sports.ru тренер 39-летнего форварда по физподготовке Павел Бурлаченко.
Овечкин сотрудничает с Бурлаченко 11 лет, готовится с ним к сезону и к плей-офф.
«Силовые показатели по-прежнему крайне высокие. Здесь он может соревноваться с ребятами, которые на 10 и даже 15 лет младше. <...> По скоростным показателям — уже сложно. Но если говорить про нечасто повторяющиеся рывки и ускорения, то и здесь он не проиграет большинству. А у многих — выиграет», — сказал Бурлаченко.
Он отметил, что с возрастом у Овечкина «заметно увеличилось» время на восстановление, что естественно, при этом хоккеист сумел развить в себе талант избегать травм.
На вопрос о том, что Овечкин «ест что хочет, позволяет пивко после матча и внешне не выглядит как суператлет», Бурлаченко привел в пример Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«У них разные склады характера. Про одного говорят, что он фанат, а про второго — что ему дано свыше, визуально на поле он все делает с легкостью», — сказал тренер. Бурлаченко согласился с предположением, что Овечкин «из той же породы, что и Месси».
Форварду «Вашингтона» осталось забросить четыре шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру (894).
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