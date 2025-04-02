 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Овечкин и рекорд Гретцки ,  
0 

Тренер Овечкина сравнил хоккеиста с Месси и Роналду

Тренер Бурлаченко: думаю, Овечкин «из той же породы», что и Месси
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Готовящий Овечкина к «регулярке» и плей-офф тренер Бурлаченко заявил, что с годами хоккеисту нужно больше времени на восстановление, но его форма лучше, чем у других спортсменов его возраста и младше
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Rich Gagnon / Getty Images)

Российский хоккеист Александр Овечкин по-прежнему может соревноваться по силовым показателям даже с теми, кто на 10–15 лет младше его, но продолжать показывать высокие результаты ему во многом помогает талант, заявил Sports.ru тренер 39-летнего форварда по физподготовке Павел Бурлаченко.

Овечкин сотрудничает с Бурлаченко 11 лет, готовится с ним к сезону и к плей-офф.

«Силовые показатели по-прежнему крайне высокие. Здесь он может соревноваться с ребятами, которые на 10 и даже 15 лет младше. <...> По скоростным показателям — уже сложно. Но если говорить про нечасто повторяющиеся рывки и ускорения, то и здесь он не проиграет большинству. А у многих — выиграет», — сказал Бурлаченко.

Он отметил, что с возрастом у Овечкина «заметно увеличилось» время на восстановление, что естественно, при этом хоккеист сумел развить в себе талант избегать травм.

На вопрос о том, что Овечкин «ест что хочет, позволяет пивко после матча и внешне не выглядит как суператлет», Бурлаченко привел в пример Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«У них разные склады характера. Про одного говорят, что он фанат, а про второго — что ему дано свыше, визуально на поле он все делает с легкостью», — сказал тренер. Бурлаченко согласился с предположением, что Овечкин «из той же породы, что и Месси».

Форварду «Вашингтона» осталось забросить четыре шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру (894).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин побил новый рекорд НХЛ и повторил достижение Гретцки
Спорт
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
НХЛ посвятила новые логотипы лиги в соцсетях погоне Овечкина за рекордом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 17:54
В партии Порошенко обвинили Киев в блокировке визита экс-президента в СШАПолитика, 19:18
В НХЛ ответили на сообщения о запрете аккредитации российских журналистовСпорт, 19:13
Индекс Мосбиржи повторил рекорд 1998 года по продолжительности сниженияФинансы, 19:00
В беспилотных силах ВСУ решили создать женское подразделение «Гарпии»Политика, 18:57
Возобновила работу система, без которой туроператорам запрещают работуБизнес, 18:51
Умер Атос из чешского варианта «Трех мушкетеров» Алоис ШвегликОбщество, 18:51
WSJ сообщила, что США попросили Монголию и Молдавию принять мигрантовПолитика, 18:47
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Тренер Овечкина сравнил хоккеиста с Месси и РоналдуСпорт, 18:35
Politico узнала о скором изменении роли Маска в Белом домеПолитика, 18:33
Защита Гуцул обжалует ее арест в ЕСПЧПолитика, 18:23
Генсек НАТО назвал заинтересованные в защите Гренландии страныПолитика, 18:19
Daily Mail узнала о намерении США и Израиля нанести удар по ИрануПолитика, 18:17
Пользователи пожаловались на сбой в ChatGPTОбщество, 18:16
В Grayscale спрогнозировали благоприятную ситуацию на крипторынке. ПочемуКрипто, 18:15