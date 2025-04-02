«Сибирь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
Новосибирская «Сибирь» победила уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 2–2.
Матч в Новосибирске завершился со счетом 2:1. У хозяев льда шайбы забросили Павел Гоголев (23-я минута) и Тэйлор Бек (35).
У «Салавата Юлаева» на 58-й минуте отличился Александр Хмелевский.
Новосибирцы выиграли второй матч подряд после двух разгромных поражений на старте серии.
Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.
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