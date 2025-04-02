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«Сибирь» сравняла счет в серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

«Сибирь» сравняла счет в серии Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым»
Четвертая игра серии завершилась победой новосибирцев со счетом 2:1
Тэйлор Бек (слева)
Тэйлор Бек (слева) (Фото: Телеграм-канал ХК «Сибирь»)

Новосибирская «Сибирь» победила уфимский «Салават Юлаев» в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 2–2.

Матч в Новосибирске завершился со счетом 2:1. У хозяев льда шайбы забросили Павел Гоголев (23-я минута) и Тэйлор Бек (35).

У «Салавата Юлаева» на 58-й минуте отличился Александр Хмелевский.

Новосибирцы выиграли второй матч подряд после двух разгромных поражений на старте серии.

Пятая игра пройдет 4 апреля в Уфе.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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