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Лидер Восточной конференции снова сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

«Трактор» снова сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Адмиралом»
«Трактор» победил «Адмирал» в четвертом матче серии со счетом 7:3. После первого периода челябинцы уступали 1:3. Форвард гостей Максим Шабанов набрал пять очков
Максим Шабанов
Максим Шабанов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с владивостокским «Адмиралом», одержав волевую победу в четвертом матче со счетом 7:3.

У «Адмирала» забили Либор Шулак (8-я минута), Аркадий Шестаков (12) и Иван Муранов (16).

У «Трактора» два гола (21, 41) и три передачи записал на свой счет Максим Шабанов, также отличились Григорий Дронов (13), Чарльз Робинсон (27), Артем Блажиевский (35), Андрей Светлаков (39) и Владимир Ткачев (60).

Матч пропустил лучший снайпер «Трактора» Виталий Кравцов.

«Трактор» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Адмирал» — восьмым.

Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Челябинске.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Адмирал
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