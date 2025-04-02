Лидер Восточной конференции снова сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с владивостокским «Адмиралом», одержав волевую победу в четвертом матче со счетом 7:3.
У «Адмирала» забили Либор Шулак (8-я минута), Аркадий Шестаков (12) и Иван Муранов (16).
У «Трактора» два гола (21, 41) и три передачи записал на свой счет Максим Шабанов, также отличились Григорий Дронов (13), Чарльз Робинсон (27), Артем Блажиевский (35), Андрей Светлаков (39) и Владимир Ткачев (60).
Матч пропустил лучший снайпер «Трактора» Виталий Кравцов.
«Трактор» стал первым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Адмирал» — восьмым.
Счет в серии до четырех побед стал 2–2. Пятая игра пройдет 4 апреля в Челябинске.
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