Британскую теннисистку увезли с корта в инвалидном кресле на турнире WTA

Британку после обморока увезли с корта в инвалидном кресле на турнире WTA

Франческа Джонс не доиграла матч с Хулией Риерой в Боготе, потеряв сознание при подаче. Британка, родившаяся с редким генетическим заболеванием, второй раз в сезоне и 19-й в карьере снялась с игры из-за проблем со здоровьем

Франческа Джонс (Фото: Adam Pretty / Getty Images)

Британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча турнира WTA в колумбийской Боготе и покинула корт в инвалидном кресле, сообщает Sky Sports.

Джонс в первом круге встречалась с аргентинкой Хулией Риерой. В третьем сете, проигрывая со счетом 2:6, 7:5, 3:5, британка упала в обморок при подаче. Соперница и медики помогли ей покинуть корт.

У британки, вероятно, возникли проблемы с дыханием, отмечает издание. Джонс второй раз в этом году и 19-й раз в карьере не смогла доиграть матч, ранее у нее часто случались сильные судороги.

Теннисистка, занимающая 129-е место в рейтинге, родилась с редким генетическим синдромом эктродактилии — эктодермальной дисплазии, у нее нет двух пальцев на руках и трех на ногах.