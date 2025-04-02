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Россиянин стал лучшим игроком дня в НХЛ после хет-трика

Россиянин Кирилл Марченко стал лучшим игроком дня в НХЛ после хет-трика
Марченко отметился тремя голами и передачей в домашнем матче с «Нэшвилл Предаторз» (8:4). Это третий хет-трик в его карьере. В истории «Коламбуса» он занимает третье место по этому показателю

В НХЛ российского нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Кирилла Марченко признали первой звездой игрового дня.

Он отметился тремя голами и передачей в домашнем матче с «Нэшвилл Предаторз» (8:4). Это третий хет-трик в карьере Марченко. В истории «Коламбуса» он занимает третье место по этому показателю.

Второй звездой дня стал форвард «Монреаль Канадиенс» Ник Сузуки, оформивший дубль в матче с «Флорида Пантерз» (3:2 ОТ), третьей — защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер, на счету которого победный гол и передача в матче против «Детройт Ред Уингз» (2:1).

Марченко оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Россиянин в третий раз за карьеру в НХЛ сумел забросить три шайбы, за «Коламбус» больше него подобное удавалось только Кэму Аткинсону (6) и Рику Нэшу (5).

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НХЛ россияне в НХЛ Кирилл Марченко Коламбус Блю Джекетс
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