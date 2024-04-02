Глава Федерации велоспорта Липецкой области погиб в ДТП в 33 года
Президент Федерации велосипедного спорта Липецкой области Максим Раилко погиб в ДТП в Тихорецком районе Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте администрации Липецка.
Раилко было 33 года. Он вез своих воспитанников на соревнования. На встречную полосу выехал пьяный водитель, и в результате лобового столкновения тренер погиб на месте.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в телеграм-канале, что в этом ДТП пострадали четыре ребенка, которые находились в машине с Раилко. «За жизнь детей сейчас борются врачи. Состояние тяжелое. Мы на связи с краснодарским минздравом. Медпомощь оказывается в полном объеме», — написал Артамонов.
По его словам, скоро из Липецка в Краснодарский край отправится автобус с родителями пострадавших детей.
В телеграм-канале регионального управления МВД сообщается, что в ДТП в Тихорецком районе было шесть пострадавших и один погибший. На автодороге «Кавказ» водитель Skoda двигался со стороны Кропоткина в сторону Тихорецка, выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с Lada Priora. Водитель Lada погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров, а также водитель и пассажир Skoda доставлены в Тихорецкую ЦРБ.
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