 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Соболенко опубликовала эмоциональный пост про трудное время

Соболенко рассказала о трудном времени после смерти бывшего бойфренда Кольцова
Соболенко написала эмоциональный пост спустя полмесяца после гибели тренера клуба КХЛ «Салават Юлаев» Константина Кольцова, с которым встречалась с 2020 года
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) болельщиков за поддержку в трудную минуту. Об этом она написала спустя полмесяца после гибели тренера клуба КХЛ «Салават Юлаев» Константина Кольцова, с которым встречалась с 2020 года.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу любовь и поддержку в это трудное время, — написала белорусская теннисистка. — Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за все благодарна», — написала Соболенко.

Кольцов погиб 19 марта в Майами, где выступала Соболенко. В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство. Соболенко ранее сообщила, что рассталась с Кольцовом до его гибели.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — написала вторая ракетка мира.

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Последствия нового обстрела Белгорода. Фото

Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз для россиян. Подробности

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Видеокадры с места столкновения поезда и автобуса в Ярославской области

МВД предложило ужесточить контроль за иностранцами в России. Главное

Как изменились поставки вин из Евросоюза в Россию. Инфографика

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета

Цены на золото обновили исторический рекорд. С чем это связано?

Мэр Харькова заявил, что в городе разрушена почти вся критическая инфраструктура

В Воронеже произошел взрыв в кафе. Видео
Авторы
Теги
Руслан Алиев
теннис Арина Соболенко Константин Кольцов
Материалы по теме
Умер тренер клуба КХЛ и бойфренд Соболенко. Чем запомнился Кольцов
Спорт
Российский теннисист впервые за четыре турнира ATP выиграл стартовый матч
Спорт
Теннисист Андрей Рублев рассказал о планах сыграть на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 апреля
EUR ЦБ: 99,57 (+0,04) Инвестиции, 01 апр, 16:57 Курс доллара на 2 апреля
USD ЦБ: 92,29 (-0,07) Инвестиции, 01 апр, 16:57
Что такое блокчейн-анализ и почему он важен для инвестора Pro, 10:41
В Турции у дома победителя выборов мэра города открыли стрельбу Общество, 10:35
Макдэвид установил рекорд по числу передач в сезоне НХЛ в XXI веке Спорт, 10:32
Макдэвид установил рекорд по числу передач в сезоне НХЛ в XXI веке Спорт, 10:32
В США предрекли «золотую эру» газа из-за искусственного интеллекта Бизнес, 10:29
ФСБ показала видео с изъятой на границе с Латвией взрывчаткой в иконах Политика, 10:25
Самый дорогой айтишник в России: как найти и удержать DevOps-инженера Pro, 10:25
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Липецкой области сообщили о подавлении беспилотника Политика, 10:21
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 10:21
Мэр Нижнекамска сообщил о попытке беспилотника атаковать НПЗ Политика, 10:21
Соболенко опубликовала эмоциональный пост про трудное время Спорт, 10:17
Турция расширила список документов для продления ВНЖ Политика, 10:13
Курс евро упал ниже ₽99 впервые с 12 марта Инвестиции, 10:13
Названы районы Москвы — лидеры по падению цен на новостройки в 2024 году Недвижимость, 10:10