Соболенко опубликовала эмоциональный пост про трудное время

Соболенко написала эмоциональный пост спустя полмесяца после гибели тренера клуба КХЛ «Салават Юлаев» Константина Кольцова, с которым встречалась с 2020 года

Арина Соболенко (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поблагодарила в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) болельщиков за поддержку в трудную минуту. Об этом она написала спустя полмесяца после гибели тренера клуба КХЛ «Салават Юлаев» Константина Кольцова, с которым встречалась с 2020 года.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу любовь и поддержку в это трудное время, — написала белорусская теннисистка. — Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за все благодарна», — написала Соболенко.

Кольцов погиб 19 марта в Майами, где выступала Соболенко. В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство. Соболенко ранее сообщила, что рассталась с Кольцовом до его гибели.

«Смерть Константина — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время», — написала вторая ракетка мира.