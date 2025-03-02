Олимпийский призер заявил об огромном вкладе Бувайсара Сайтиева в борьбу

В воскресенье, 2 марта, стало известно о кончине многократного чемпиона по вольной борьбе 49-летнего Бувайсара Сайтиева. Серебряный призер Олимпийских игр Арсен Джулфалакян сказал, что ему трудно поверить в произошедше

Фото: Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев (Михаил Почуев/ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Арсен Джулфалакян в разговоре с «РБК Спорт» заявил, что покойный Бувайсар Сайтиев оказал огромное влияние на развитие и популяризацию борьбы.

«Он был одним из тех борцов, кто поднял борьбу на новый уровень и сделал этот прекрасный вид спорта еще более зрелищным, любимым и узнаваемым. Пару часов назад получил ужасную новость. Не верится, что теперь приходится говорить о нем в прошедшем времени. Но на все воля Всевышнего. От имени моей семьи и всего борцовского мира приношу искренние соболезнования родным и близким чемпиона. Покойся миром дорогой Бувайса», — сказал Джулфалакян.

Джулфалакян рассказал, что познакомился с Бувайсаром в 2004 году на сборах в Алуште, в спорткомплексе «Спартак». Он, как чемпион Европы среди кадетов, проходил там восстановление, а сборная России готовилась к Олимпиаде в Афинах.

«Позже должна была присоединиться и национальная сборная Армении. Мне было всего 17 лет. До этого я видел и общался со многими звездами греко-римского стиля — можно сказать, я с ними рос на сборах. А вот вольников можно было увидеть только на видеокассетах (тогда еще не было интернета). Могу уверенно сказать, что с первых лет занятий борьбой, несмотря на то, что занимался классическим стилем, я восхищался схватками Бувайсара и старался не упускать возможности найти видеозаписи его поединков, хотя в то время это было очень непросто», — рассказал он.

По его словам, после получения согласия от тренера легендарного борца, Бувайсар Сайтиев выразил готовность тренироваться с ним, несмотря на то, что они представляли разные направления борьбы.

«И представьте себе: у молодого парня появляется шанс встретиться с этим человеком вживую, пообщаться с ним, и даже потренироваться вместе. Я попросил у легендарного тренера Дмитрия Мендиашвили разрешения позаниматься со сборной и, к моему счастью, получил добро. Не могу передать, какой радостью для меня было то, что Бувайсар не отказал и взял меня в пару для разминки. Ведь я был представителем другого стиля борьбы… После этого на протяжении всего сбора я не упускал возможности пообщаться с ним — будь то на ковре, после тренировки или во время прогулок по набережной», — добавил олимпийский призер.

Он выразил глубокую признательность за общение с Бувайсаром Сайтиевым, подчеркнув его исключительную мудрость, редко встречающуюся в столь юном возрасте. «Что меня больше всего поразило — и что останется в моей памяти навсегда — это его отношение к окружающим. Он уже был олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы, между нами было 12 лет разницы, но он одинаково уважительно и просто общался со всеми — будь то титулованные спортсмены или совсем молодые ребята. Его советы, его манера общения сильно повлияли на меня. Уверенно могу сказать: очень немногие спортсмены в столь молодом возрасте достигают такой мудрости», — заключил Джулфалакян.

Вечером, 2 марта, умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев 1996, 2004, 2008 (в весовой категории до 74 кг), шестикратный чемпион мира и Европы. В 1995 году он стал заслуженным мастером спорта России и был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», Почета и Дружбы. Сайтиев завершил спортивную карьеру в 2009 году.

В 2016 году Сайтиев был избран депутатом Госдумы VII созыва и вошел в комитет, курирующий вопросы физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики. С 2022 года являлся вице-президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).