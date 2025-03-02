Олимпийский чемпион назвал невосполнимой утратой смерть Сайтиева

Вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Вартерес Самургашев выразил скорбь по поводу кончины выдающегося спортсмена Бувайсара Сайтиева, назвав его примером для подражания

Фото: Вартерес Самургашев (Эрик Романенко/ТАСС)

Смерть трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева в возрасте 49 лет — огромная потеря для спортивного и мирового сообщества. Об этом «РБК Спорт» сказал олимпийский чемпион по греко-римской борьбе (2000) и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Вартерес Самургашев.

«Это горе для всех нас, для всех любителей спорта, борьбы, в частности. Сайтиев — человек, который продвинул наш вид спорта на мировой уровень. Человек, который внес вклад в развитие нашего вида спорта. Это уникальный спортсмен и семьянин. В первую очередь многодетный отец, который всеми своими жизненными действиями показывал, какая должна быть семья, как можно трудиться и достигать цели, в том числе и в спорте», — сказал Самургашев.

По его словам, Сайтиев был человеком, на которого равняется молодежь и старшее поколение. «Это человек, который, к сожалению, ушел очень рано. И для нас это огромная потеря, утрата. Для всего мира, для всего спортивного сообщества. Сейчас в шоке. Уже эта информация дошла до многих. К сожалению, это невосполнимая утрата для всех нас», — сказал Самургашев.

О смерти 49-летнего Бувайсара Сайтиева сообщил глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Министр спорта отметил, что лично был знаком с Сайтиевым по совместной работе в Госдуме.

Избравшись в 2016 году депутатом Государственной Думы VII созыва, Сайтиев принимал участие в работе комитета, занимавшегося вопросами физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики

Бувайсар Сайтиев — трехкратный олимпийский чемпион (1996, 2004, 2008) в весовой категории до 74 кг, шестикратный чемпион мира и Европы. Также в борец был удостоен звания заслуженного мастера спорта России и награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», Почета и Дружбы. Он завершил спортивную карьеру в 2009 году.