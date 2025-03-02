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Клуб Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛ

Минское «Динамо» продлило серию поражений СКА до четырех матчей
СКА проиграл в Минске «Динамо» со счетом 1:2. Форвард «Динамо» Вадим Шипачев забросил 301-ю шайбу в КХЛ и помог команде выиграть шестой матч подряд
Главный тренер СКА Роман Ротенберг
Главный тренер СКА Роман Ротенберг (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Минское «Динамо» одержало шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду петербургский СКА.

Матч в Минске закончился со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

У хозяев льда шайбы забросили Кристофер Тирни (4-я минута) и Вадим Шипачев (6), для которого этот гол стал 301-м в КХЛ.

У СКА отличился Марат Хайруллин (37).

Команда Романа Ротенберга потерпела четвертое поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, минчане — пятые.

Обе команды уже пробились в плей-офф КХЛ.

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