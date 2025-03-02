Клуб Ротенберга проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Минское «Динамо» одержало шестую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду петербургский СКА.
Матч в Минске закончился со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
У хозяев льда шайбы забросили Кристофер Тирни (4-я минута) и Вадим Шипачев (6), для которого этот гол стал 301-м в КХЛ.
У СКА отличился Марат Хайруллин (37).
Команда Романа Ротенберга потерпела четвертое поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, минчане — пятые.
Обе команды уже пробились в плей-офф КХЛ.
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