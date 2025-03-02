«Спартак» впервые со времен Романцева одержал семь побед подряд в РПЛ
Московский «Спартак» победил «Оренбург» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и догнал по очкам лидирующие «Зенит» и «Краснодар».
Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Манфред Угальде (на 51-й минуте) и Пабло Солари (в компенсированное время).
Угальде записал на свой счет 16-й гол в чемпионате и отличился в пятой игре турнира подряд, что в XXI веке ранее удавалось в «Спартаке» только Роману Павлюченко (2006 год) и Александру Соболеву (2022).
Всего в пяти последних матчах у Угальде десять голов и две передачи.
«Оренбург» с 58-й минуты играл вдесятером после второй желтой карточки Максима Сидорова.
«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до семи матчей (более продолжительная у клуба была только в 2000 году при Олеге Романцеве), установил клубный рекорд по сухим матчам после первых 19 туров сезона (12) и поднялся на второе место. Лидирует в чемпионате «Зенит», «Краснодар» идет третьим (все по 40 очков).
У «Оренбурга» седьмое поражение подряд, единственный матч команда выиграла в РПЛ в июле — у «Спартака» (2:0).
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