«Спартак» победил «Оренбург» и впервые в XXI веке выиграл семь матчей РПЛ кряду

«Спартак» впервые со времен Романцева одержал семь побед подряд в РПЛ

Матч в Москве завершился со счетом 2:0. Лучший бомбардир РПЛ Угальде забил в пятой игре подряд, «Спартак» впервые в XXI веке продлил серию побед до семи матчей

Манфред Угальде (справа) (Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»)

Московский «Спартак» победил «Оренбург» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и догнал по очкам лидирующие «Зенит» и «Краснодар».

Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Манфред Угальде (на 51-й минуте) и Пабло Солари (в компенсированное время).

Угальде записал на свой счет 16-й гол в чемпионате и отличился в пятой игре турнира подряд, что в XXI веке ранее удавалось в «Спартаке» только Роману Павлюченко (2006 год) и Александру Соболеву (2022).

Всего в пяти последних матчах у Угальде десять голов и две передачи.

«Оренбург» с 58-й минуты играл вдесятером после второй желтой карточки Максима Сидорова.

«Спартак» продлил победную серию в РПЛ до семи матчей (более продолжительная у клуба была только в 2000 году при Олеге Романцеве), установил клубный рекорд по сухим матчам после первых 19 туров сезона (12) и поднялся на второе место. Лидирует в чемпионате «Зенит», «Краснодар» идет третьим (все по 40 очков).

У «Оренбурга» седьмое поражение подряд, единственный матч команда выиграла в РПЛ в июле — у «Спартака» (2:0).