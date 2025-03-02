В Уфе чемпион мира по мотогонкам на льду Кононов упал под колеса соперника

В Уфе чемпион мира по мотогонкам на льду упал под колеса соперника

Игорь Кононов упал во время финального этапа чемпионата России по мотогонкам на льду, его увезли в больницу. В команде сообщили, что, по предварительной информации, он второй раз за два года сломал позвоночник

Игорь Кононов (Фото: Телеграм-канал СК «Мега-Лада» )

Чемпион России, мира и Европы Игорь Кононов упал под колеса соперника во время финального этапа командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Уфе, сообщается в телеграм-канале тольяттинской команды «Мега-Лада».

Кононов не справился с управлением на повороте, сначала въехал в ограждение, потом упал под мотоцикл Дмитрия Колтакова и вылетел на противоположную обочину. Его увезли на скорой, пишет Ufa1.ru.

В команде сообщили, что, по предварительной информации, у 37-летнего Кононова перелом позвоночника в том же месте, где ему ранее уже делали операцию, и проблемы с тазом.

РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Кононов в 2023 году упал на этих же соревнованиях в Уфе, получив тяжелые травмы. Мотогонщик в 2021 году стал чемпионом России в личном зачете, в 2018-м выиграл чемпионат Европы, в 2017 и 2020 годах побеждал на командных чемпионатах мира.