В Уфе чемпион мира по мотогонкам на льду упал под колеса соперника
Чемпион России, мира и Европы Игорь Кононов упал под колеса соперника во время финального этапа командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Уфе, сообщается в телеграм-канале тольяттинской команды «Мега-Лада».
Кононов не справился с управлением на повороте, сначала въехал в ограждение, потом упал под мотоцикл Дмитрия Колтакова и вылетел на противоположную обочину. Его увезли на скорой, пишет Ufa1.ru.
В команде сообщили, что, по предварительной информации, у 37-летнего Кононова перелом позвоночника в том же месте, где ему ранее уже делали операцию, и проблемы с тазом.
РБК обратился за комментарием в министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
Кононов в 2023 году упал на этих же соревнованиях в Уфе, получив тяжелые травмы. Мотогонщик в 2021 году стал чемпионом России в личном зачете, в 2018-м выиграл чемпионат Европы, в 2017 и 2020 годах побеждал на командных чемпионатах мира.
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