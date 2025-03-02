Заболотный установил личный рекорд в победном матче «Химок» с «Факелом»
Подмосковные «Химки» обыграли воронежский «Факел» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в «Химках» завершилась со счетом 1:0, гол на 15-й минуте забил Эдгардо Фаринья с передачи Антона Заболотного. Еще один гол «Химок» в компенсированное время не засчитали после видеопросмотра.
Заболотный в пятый раз в этом сезоне сделал голевой пас партнерам, это его личный рекорд по передачам за сезон и лучший результат среди игроков «Химок» с 2009 года (у Драгана Блатняка было семь передач), отмечает Opta.
Болельщики «Факела» перед матчем вывесили баннер «Мы хозяева стадиона». Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин заявил в телеграм-канале, что на матч приехало «до 1300» фанатов воронежской команды.
«Химки» поднялись на 12-е место в турнирной таблице, у «Факела» 15-я строчка.
В следующем туре «Химки» 8 марта сыграют с ЦСКА, а «Факел» примет петербургский «Зенит».
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