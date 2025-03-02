Заболотный установил личный рекорд в победном матче «Химок» с «Факелом»

«Химки» победили на своей арене «Факел» со счетом 1:0 и поднялись на 12-е место в таблице. Гол забил Фаринья с передачи Заболотного, который стал лучшим ассистентом клуба с 2009 года

Антон Заболотный (Фото: Телеграм-канал ФК «Химки»)

Подмосковные «Химки» обыграли воронежский «Факел» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в «Химках» завершилась со счетом 1:0, гол на 15-й минуте забил Эдгардо Фаринья с передачи Антона Заболотного. Еще один гол «Химок» в компенсированное время не засчитали после видеопросмотра.

Заболотный в пятый раз в этом сезоне сделал голевой пас партнерам, это его личный рекорд по передачам за сезон и лучший результат среди игроков «Химок» с 2009 года (у Драгана Блатняка было семь передач), отмечает Opta.

Болельщики «Факела» перед матчем вывесили баннер «Мы хозяева стадиона». Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин заявил в телеграм-канале, что на матч приехало «до 1300» фанатов воронежской команды.

«Химки» поднялись на 12-е место в турнирной таблице, у «Факела» 15-я строчка.

В следующем туре «Химки» 8 марта сыграют с ЦСКА, а «Факел» примет петербургский «Зенит».