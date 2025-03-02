Сорокин вторым из российских вратарей стал автором гола в НХЛ
На российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина записали гол в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:4).
Сорокин в концовке третьего периода отразил бросок по своим воротам, после чего форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос неудачным пасом отправил шайбу в свои пустые ворота. По правилам НХЛ, гол в таком случае записывают на последнего из соперников, кто коснулся шайбы, а им оказался российский вратарь.
Сорокин после матча сказал, что у него были бы другие эмоции, если бы шайба влетела в ворота «Нэшвилла» после его броска, а в этой ситуации ему просто повезло.
Россиянин стал 17-м вратарем в истории лиги и вторым в «Айлендерс», забившим гол. Первым голкипером в истории НХЛ, записавшим на свой счет шайбу, был игравший за «Айлендерс» канадец Билли Смит. Он забил «Колорадо Рокиз» в ноябре 1979 года.
Из россиян шайбу в НХЛ забрасывал только Евгений Набоков в марте 2002 года.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов