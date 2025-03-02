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«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Адмирал»

«Салават Юлаев» второй раз за три дня победил «Адмирал» в КХЛ
Уфимский клуб победил во Владивостоке со счетом 6:3, Джошуа Ливо забросил 43-ю шайбу в сезоне
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд над владивостокским «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра во Владивостоке завершилась со счетом 6:3 (2:1, 4:0, 0:2) в пользу гостей, у которых забили Данил Алалыкин (пятая минута), Артем Набиев (шестая минута), Скотт Уилсон (22), Джошуа Ливо (31), Петр Хохряков (39) и Шелдон Ремпал (40).

Для Ливо заброшенная шайба стала 43-й в текущем сезоне, он также записал на свой счет результативную передачу.

У «Адмирала» отличились Аркадий Шестаков (13), Джек Родуолд (43) и Даниил Гутик (57).

Уфимцы 28 февраля победили «Адмирал» по буллитам со счетом 3:2.

«Салават Юлаев» уже обеспечил себе выход в плей-офф, «Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Адмирал
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