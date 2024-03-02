Лидер чемпионата России упустил победу на последней минуте матча
«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.
За «Краснодар» гол провел Олакунле Олусегун, а за «Рубин» — Рустам Ашурматов. Футболист казанской команды сделал это на последней минуте встречи.
После этого матча «Краснодар» набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на три очка.
У петербургского клуба матч пройдет сегодня в 19:30 мск. В центральном матче тура «Зенит» на своем поле примет московский «Спартак». В случае победы подопечные Сергея Семака сравняются с «Краснодаром» по очкам.
В активе «Рубина» 29 очков, команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице национального первенства.
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