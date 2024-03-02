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Российский вратарь стал одним из лучших хоккеистов месяца в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин стал одним из лучших хоккеистов месяца в НХЛ
Лучшим игроком месяца в НХЛ признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Larry MacDougal via www.imago-im / Globl look press)

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал третьей звездой февраля по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба Лиги.

В прошедшем месяце он помог команде победить во всех семи матчах, отыграв одну игру на ноль. Он пропускал в среднем 1,72 шайбы за игру и отразил 95,3% бросков.

Лучшим игроком месяца в НХЛ признан форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который за февраль записал в свой актив 20 очков (13 шайб + 7 результативных передач).

Второе место досталось канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. В 12 встречах забросил только две шайбы, но отдал 25 результативных передач.

В последний раз россияне появлялись в тройке лучших в ноябре. Тогда нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой месяца. За тот период в 14 встречах НХЛ он забросил девять шайб и отдал 19 результативных передач, суммарно записав на свой счет 28 очков.

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Игорь Шестеркин Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ Торонто Мейпл Лифс
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