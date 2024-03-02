ЦСКА на последних минутах упустил победу в матче с «Оренбургом»
ЦСКА сыграл вничью против «Оренбурга» в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.
Мяч в составе московского клуба на 81-й минуте забил Тамерлан Мусаев.
У «Оренбурга» в компенсированное время счет сравнял Матиас Перес (90+4).
Московский клуб после 19-и игр набрал 29 очко и находится на седьмом месте. «Оренбург» с 16-ю очками расположился в зоне стыковых матчей, на 14-м месте.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Крыльями Советов», а «Оренбург» проведет домашний матч против «Балтики».
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?