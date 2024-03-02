ЦСКА на последних минутах упустил победу в матче с «Оренбургом»

ЦСКА на последних минутах упустил победу в матче с «Оренбургом»

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

ЦСКА сыграл вничью против «Оренбурга» в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

Мяч в составе московского клуба на 81-й минуте забил Тамерлан Мусаев.

У «Оренбурга» в компенсированное время счет сравнял Матиас Перес (90+4).

Московский клуб после 19-и игр набрал 29 очко и находится на седьмом месте. «Оренбург» с 16-ю очками расположился в зоне стыковых матчей, на 14-м месте.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Крыльями Советов», а «Оренбург» проведет домашний матч против «Балтики».