Как изменилась «Формула-1», и кто поборется за титул. Главное
Юбилейный 75-й сезон «Формулы-1» стартовал 1 марта в Бахрейне. Этот сезон может стать самым длительным в истории. В чемпионате запланировано рекордное количество гонок — 24.
Календарь «Формулы-1» в сезоне-2024:
- 2 марта. «Гран-при Бахрейна»
- 9 марта. «Гран-при Саудовской Аравии»
- 24 марта. «Гран-при Австралии»
- 7 апреля. «Гран-при Японии»
- 21 апреля. «Гран-при Китая»
- 5 мая. «Гран-при Майами»
- 19 мая. «Гран-при Эмилии-Романьи»
- 26 мая. «Гран-при Монако»
- 9 июня. «Гран-при Канады»
- 23 июня. «Гран-при Испании»
- 30 июня «Гран-при Австрии»
- 7 июля. «Гран-при Великобритании»
- 21 июля. «Гран-при Венгрии»
- 28 июля. «Гран-при Бельгии»
- 25 августа. «Гран-при Нидерландов»
- 1 сентября. «Гран-при Италии»
- 15 сентября. «Гран-при Азербайджана»
- 22 сентября. «Гран-при Сингапура» —
- 20 октября. «Гран-при США»
- 27 октября. «Гран-при Мексики»
- 3 ноября. «Гран-при Бразилии»
- 23 ноября «Гран-при Лас-Вегаса»
- 1 декабря. «Гран-при Катара»
- 8 декабря «Гран-при Абу-Даби»
В прошлом году также было запланировано проведение такого же количества гонок, однако впоследствии их количество было сокращено до 22 из-за отмен Гран-при Китая и Эмилии-Романьи.
Гран-при Китая вернется в календарь впервые за четыре года: в последний раз гонка проходила в Шанхае до пандемии короновируса. Также вернется Гран-при Эмилии-Романьи, который был отменен в прошлом году из-за наводнения.
Кроме того, изменился и сам календарь. Например, Гран-при Японии, который обычно проходит ближе к концу чемпионата, теперь будет в апреле и станет четвертой гонкой сезона, а этап в Азербайджане, который обычно ставили на первую половину года, теперь запланирован на сентябрь.
Последний год Хэмилтона в Mercedes
Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, который выступал за Mercedes более десяти лет, проведет свой последний сезон за немецкую команду. В начале февраля пилот перешел в Ferrari. Контракт Хэмилтона с Mercedes действовал до конца сезона-2025. Однако с 2025-го он начнет выступать за Ferrari.
Хэмилтон одержал 103 победы в гонках «Формулы-1», на его счету семь чемпионских титулов, а рекордный восьмой ему не дал в 2021 году завоевать пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который опередил британца на последнем круге финального этапа.
За последние два года Хэмилтон не выиграл ни одной гонки. В прошлом сезоне он стал третьим в зачете пилотов, уступив Ферстаппену и Серхио Пересу и шесть раз попав на подиум.
Новые ограничения на пилотов
Международная автомобильная федерация (FIA) еще в 2023-м году ввела правило максимального времени круга с целью борьбы с потенциально опасными ситуациями на трассе. Пилоты «Ф-1», которые превысят установленное максимальное время на круге (1.41,000), грозит наказание.
Однако теперь, вслед за ограничением максимальной скорости сделали ограничение минимальной скорости во время гонки. Это сделано с целью, чтобы не допустить слишком медленной езды на кругах и разведывательных кругах во время квалификации.
Главный фаворит
В статусе главного фаворита к новому сезону подходит «Ред Булл». В прошлом сезоне Макс Ферстаппен выиграл 19 гонок в сезоне. Он также вышел на чистое третье место по победам на Гран-при (54), опередив Себастьяна Феттеля. Больше побед было только у Михаэля Шумахера (91) и Хэмилтона (103).
Команда в прошлом году за явным преимуществом выиграла Кубок конструкторов и побила рекорд по числу побед в сезоне, а Макс Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом мира, досрочно выиграв на этапе в Катаре.
На предсезонных тестах новая машина «Ред Булл» RB20 произвела очень положительное впечатление. Из очевидных отличий от прошлогодней версии можно заметить лишь конфигурацию боковых понтонов и форму воздухозаборников — как боковых, так и центрального.
Есть ли конкурент у Ферстаппена? - так звучит главный вопрос перед стартом сезона. Но практически никто не верит, что голландец столкнется с серьезной конкуренцией в сезоне. К примеру, "Лига Ставок" дает за чемпионство Ферстаппена мизерный коэффициент - 1,20. Также есть ставка на поражение голландца в борьбе за титул - 4,0. К примеру, наименьший коэффициент среди остальных гонщиков дают за победу Хэмилтона - 12,0.
Две команды сменили название
Сразу две команды в новом сезоне будут выступать под новыми названиями. Так, команда «Заубер», ранее выступавшая в «Формуле-1» под маркой «Альфа Ромео», своего титульного спонсора, прекратила сотрудничество с итальянской компанией по окончании 2023 года. В связи с этим в течение двух ближайших сезонов, «Заубер» будет выступать в «Формуле-1», используя название «Кик Заубер» (полное название — Stake F1 Team Kick Sauber).
«Заубер» и Stake подписали контракт на три года еще в январе 2023-го. Тогда издание Sydney Morning Herald отмечало, что по этому соглашению команда заработает $100 млн.
Также новое название получила младшая команда «Ред Булл». Изначально она была «Торо Россо», затем превратилась в «Альфа Таури», а в сезоне январе 2024-го года вновь сменила название — «Виза Кэш Апп РБ». Австрийская команда добавила в название сразу двух спонсоров: платежную систему Visa и мобильный платежный сервис Cash App. По данным источника, контракт будет приносить команде более $20 млн ежегодно.
Новые правила спринтов
В этом году был утвержден новый формат гоночного уик-энда со спринтом. Согласно новому формату, в пятницу будет проходить единственная практика и квалификация перед спринтом. В субботу — спринт и квалификация перед гонкой, в воскресенье — сама гонка.
Также было решено увеличить до четырех количество силовых установок на чемпионат для каждого гонщика в сезонах 2024 и 2025 годов.
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