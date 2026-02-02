 Перейти к основному контенту
Глава ФИФА извинился за шутку про «первый ЧМ без ареста британцев»

Инфантино в январе сказал, что на ЧМ в Катаре «впервые в истории» обошлось без ареста британских фанатов. В Англии слова главы ФИФА назвали «дешевой шуткой». Инфантино ответил, что зря назвал преступников болельщиками
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Ton Molina / Getty Images)

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его комментарий о британских болельщиках был скорее «шутливым замечанием», а не попыткой кого-либо обидеть. Об этом он сказал в интервью Sky.

В конце января главу ФИФА раскритиковали за слова о том, что на чемпионате мира в Катаре в 2022 году «впервые в истории <...> не арестовали ни одного британца» и это что-то «очень-очень особенное».

Футбольная ассоциация Англии тогда назвала слова Инфантино «дешевой шуткой».

Глава ФИФА извинился перед болельщиками из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, заявив, что «не хотел их обидеть».

Он также назвал себя «большим поклонником английского футбола» и добавил, что зря называл тех англичан, кто «просто устраивает беспорядки по всему миру» на футбольных матчах, болельщиками, а не преступниками.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФИФА Джанни Инфантино
