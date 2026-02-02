Глава ФИФА извинился за шутку про «первый ЧМ без ареста британцев»
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его комментарий о британских болельщиках был скорее «шутливым замечанием», а не попыткой кого-либо обидеть. Об этом он сказал в интервью Sky.
В конце января главу ФИФА раскритиковали за слова о том, что на чемпионате мира в Катаре в 2022 году «впервые в истории <...> не арестовали ни одного британца» и это что-то «очень-очень особенное».
Футбольная ассоциация Англии тогда назвала слова Инфантино «дешевой шуткой».
Глава ФИФА извинился перед болельщиками из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, заявив, что «не хотел их обидеть».
Он также назвал себя «большим поклонником английского футбола» и добавил, что зря называл тех англичан, кто «просто устраивает беспорядки по всему миру» на футбольных матчах, болельщиками, а не преступниками.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии