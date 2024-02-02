Американский миллиардер собрался финансировать «Олимпиаду на стероидах»

На Enhanced Games, проведение которых планируется на 2025 год, спортсменам будет разрешено принимать любые вещества для улучшения результатов

Питер Тиль (Фото: Marco Bello / Getty Images)

Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль (Forbes оценивает его состояние в $6,2 млрд) будет финансировать проведение так называемой Олимпиады на стероидах (Enhanced Games), где спортсмены смогут принимать допинг. Об этом сообщает New York Post.

Автором проекта является доктор Арон Д’Суза. Этот проект направлен на содействие исследованиям пищевых добавок и биохаков, расширяющих границы человеческих возможностей. Д’Суза планирует предоставить более подробную информацию об этих соревнованиях 17 апреля и будет продвигать свою концепцию в Париже во время летних Олимпийских игр, которые начнутся в июле.

Тиль входит в число нескольких венчурных капиталистов, поддержавших проект, среди которых миллиардер Кристиан Ангермайер из Apeiron Investment Group и Баладжи Сринивасан, бывший технический директор криптовалютной биржи Coinbase.

По словам Д'Сузы, о проведении Enhanced Games ведутся переговоры с несколькими городами-организаторами, имеющими необходимую инфраструктуру. Он отказался уточнить, в каком месте пройдут соревнования, которые, как он ожидает, начнутся к середине следующего года.

Соревнования будут включать пять видов спорта — плавание, гимнастику, тяжелую атлетику, легкую атлетику и единоборства — и будут проводиться раз в год на уже существующих площадках. Д'Суза рассказал, что идея Enhanced Games состоит в том, чтобы позволить спортсменам использовать любые вещества, которые они пожелают, «открыто и честно» — в отличие от Олимпийских игр, где «44% олимпийцев признаются в употреблении запрещенных веществ, в то время как только 1% оказываются пойманными».