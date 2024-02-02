Камила Валиева поблагодарила за баннеры в ее поддержку на улицах

Валиева поблагодарила за баннеры в ее поддержку на улицах

После дисквалификации Валиевой на улицах Москвы и других российских городов стали появляться баннеры в ее поддержку. Фигуристка выложила фото одного из них и поблагодарила «всех, кто рядом»

Камила Валиева (Фото: Global Look Press)

Российская фигуристка Камила Валиева, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, в своем телеграм-канале поблагодарила болельщиков за поддержку.

После отстранения Валиевой на улицах Москвы и ряда других городов стали появляться баннеры в ее поддержку. Фигуристка выложила фото с одним из таких баннеров и подписала пост: «Спасибо всем, кто рядом; всем, кто поддерживает».

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество триметазидин.

Дисквалификация фигуристки отсчитывается с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все ее результаты с этого момента (то есть со сдачи положительной пробы на чемпионате России) должны быть аннулированы. В итоге Валиева осталась без медали пекинской Олимпиады, а также без золота чемпионата Европы 2022 года.