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Поветкин посоветовал Федору Емельяненко не пробовать свои силы в боксе

Поветкин дал совет Емельяненко: Федору не надо идти в бокс, это не ММА
Бывший чемпион WBA подчеркнул, что бокс является совершенно другим видом спорта по сравнению со смешанными единоборствами
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Поветкин считает, что титулованному бойцу ММА Федору Емельяненко не стоит пробовать свои силы в боксе. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Дам ему совет: не надо этого делать. Бокс — это не ММА», — сказал Поветкин.

Емельяненко в феврале прошлого года провел свой последний поединок, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 47-летнего россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.

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Общество

Летом Емельяненко выражал желание провести боксерский бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона, но американец не согласился.

В недавнем интервью на шоу MMA Hour Емельяненко говорил, что все еще хочет провести боксерский бой.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) бокс Федор Емельяненко Александр Поветкин
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