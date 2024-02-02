Поветкин посоветовал Федору Емельяненко не пробовать свои силы в боксе
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александр Поветкин считает, что титулованному бойцу ММА Федору Емельяненко не стоит пробовать свои силы в боксе. Об этом он заявил «Матч ТВ».
«Дам ему совет: не надо этого делать. Бокс — это не ММА», — сказал Поветкин.
Емельяненко в феврале прошлого года провел свой последний поединок, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету 47-летнего россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.
Летом Емельяненко выражал желание провести боксерский бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Майка Тайсона, но американец не согласился.
В недавнем интервью на шоу MMA Hour Емельяненко говорил, что все еще хочет провести боксерский бой.
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