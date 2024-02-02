«Моя хата с краю». Тутберидзе раскритиковали за слова о деле Валиевой

Этери Тутберидзе усомнилась в качественной защите фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в CAS. Самого тренера раскритиковали за то, что она сама не знала, как проходило разбирательство. Об этом — в подборке «РБК Спорт»

Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Instagram 31 января впервые прокомментировала допинг-скандал со своей подопечной Камилой Валиевой. Она отметила, что по прошествии двух лет в деле Валиевой так и не стало ничего понятно. «Так и не расследовали происхождение этого препарата, так и осталась куча вопросов. И только обвинения с разных сторон летят в нашу сторону», — написала Тутберидзе.

Тренер усомнилась в качественной защите фигуристки на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Относительно вердикта у меня один основной вопрос — а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль», — заключила Тутберидзе.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг, а после этого Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал ее результаты на Играх-2022 и победном чемпионате Европы 2022 года. В результате золото Олимпиады получит сборная США, серебро — команда Японии, российским фигуристам достанется бронза. А чемпионкой Европы 2022 года станет Анна Щербакова.

В допинг-пробе Валиевой был найден триметазидин. Сама фигуристка объясняла попадание запрещенного вещества в свой организм тем, что триметазидин принимал для сердца ее дедушка и в итоге произошло бытовое «загрязнение».

Мнение экспертов

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Для меня удивительно, что тренер не знает о работе юристов. Я знаю подобные случаи, когда рассматривались такие вопросы по другим спортсменам в нашей стране, тренер всегда был в курсе всего. Не знаю, как Тутберидзе не знала. Может она была серьезно загружена работой с другими спортсменками, но я впервые такое слышу. Обычно тренеры все знают. Так или иначе наставник участвует во всех процессах, это ее спортсменка и у нее тоже ответственность за это. В этой ситуации можно обвинить других: CAS за несправедливое решение, Запад, который все организовал, но обвинить защиту — это странно. Это либо общий успех, либо общий неуспех, но отделить себя от этого процесса, я бы не стала. Допускаю, что юристы сделали максимально свою работу. Или тогда вопрос к штабу Тутберидзе, как подбирались юристы, потому что явно это делала команда», — заявила Журова «РБК Спорт».

Ренат Лайшев, президент Центра спорта и образования «Самбо-70»

«Не хочу даже комментировать критику в адрес Тутберидзе, мне это неинтересно. Этого вопроса и касаться не надо. Это все мишура. Самое главное, что нам надо сохранять любовь Камиле Валиевой и всем нашим фигуристам. Это мнение миллионов любителей фигурного катания и спорта. Все остальное — это мелочи», — сказал Лайшев «РБК Спорт».

Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР)

«За десять лет моего руководства, как главы Олимпийского комитета России, и на сегодняшний день, все, что связано с юридическими вопросами, тренер не должна вмешиваться. Она не должна выезжать на суды. Это не работа тренера. Поэтому, обвинений или упреков никаких не должно быть в адрес Тутберидзе. Тренер исполняет свою работу и выполняет ее идеально. Не нужно сейчас выражаться, что кто-то кому-то не помог», — отметил Тягачев «РБК Спорт».

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Как теперь будут относиться к Этери Тутберидзе? Какие мы есть, так к нам и будут относиться. Мне казалось, что я знаю Этери, но ситуация с Камилой Валиевой меня подломила. Все слова, сказанные тренером, звучат очень неубедительно. Есть ли у нас шансы на апелляцию? Я вообще не знаю, защищал ли кто-нибудь Камилу в Спортивном арбитражном суде. Мне кажется, что ее никто не защищал, это видно из решения суда. Или ее защищали непрофессиональные люди, которые не имеют опыта в такой работе. Тренер говорит, что не знает, кто защищал ее ученицу – мировую звезду фигурного катания. Это что, шутка? Почему тренер сама этим не занималась? На мой взгляд, именно она вместе с профессиональными юристами должна была заниматься защитой Камилы Валиевой.У меня в данной ситуации возникает аналогия с пословицей «моя хата с краю, и я ничего не знаю», — цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Яна Рудковская, музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко

«Когда я увидела пост Этери Тутберидзе, честно я подумала, что это фейк. Каждая строчка сочится высокомерием, каждая строчка — это буквально «я не должна вам ничего объяснять, я тоже жертва». Серьезно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребенка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? <...>. Почему мы вслед за вами должны задавать вопросы, защищал ли хоть кто-то Камилу в суде? Задавать кому-то, кроме вас! Вы должны были ее защищать! И перед судом, и перед миром, и перед страной и перед ней самой! Тренер должен был взять вину на себя. И с профессиональной точки зрения, и с понятийной, и с человеческой. А не тонко сквозь строчки взваливать вину на девочку, в жизни которой произошла трагедия, и да — это именно трагедия, век фигуристов намного короче века наставников», — написала в своем Telegram-канале Рудковская.

Сергей Новицкий, чемпион Европы 2009 года в танцах на льду

«Давайте просто разберемся во всей этой ситуации с трезвой головой, чтобы ни на кого не кидать тень, тем более на Этери Георгиевну. Кто защищал Камилу во всем этом деле и как ее адвокаты это делали? Если я правильно понимаю, речь о препарате триметазидин. Как он вообще попал в ее организм? Только не надо рассказывать никаких историй про дедушкин пирожок или кофе. У нас в сборной был врач. Простите, пожалуйста, он не должен был это контролировать? Дело даже не в Этери Георгиевне. Чисто объективно, могло прийти в голову 15-летнему ребенку самому принимать этот препарат? Если я правильно все понял, он назначается при патологиях сердца. Вопрос все тот же: как он попал в ее организм? Честно ли сейчас сваливать всю вину на одну Камилу? Все остальные белые и пушистые, а виновата она? Наверное, мы не вправе нападать на кого-то конкретного, но, по сути, Валиевой сломали карьеру. Но как-то так получается, что она должна отвечать за все и за всех», — приводит слова Новицкого RT.