Российский призер юношеских Игр рассказал о трех операциях на коленях

Фигурист Даниил Самсонов пропустил сезон 2021/22 из-за трех операций. По его словам, его правое колено «развалилось на маленькие части» и ему пришлось заново учить все прыжки

Даниил Самсонов (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Бронзовый призер юношеских Олимпийских игр 2020 года Даниил Самсонов заявил «РИА Новости», что не верил в свое возвращение в большой спорт после трех сложных операций на коленях.

В 2020-м у Самсонова диагностировали болезнь Осгуда — Шляттера (вид остеохондропатии у мальчиков-подростков, при которой поражается коленный сустав). Он пропустил сезон 2021/22. На последнем чемпионате России, в декабре 2025-го, он занял предпоследнее место, проиграв больше 100 баллов лидеру — Петру Гуменнику.

«Я делал три операции в Москве: на правой ноге было две операции, на левой — одна. После правой ноги я очень долго восстанавливался, потому что до последнего катался, чтобы поехать на чемпионат мира, и сделал только хуже», — сказал Самсонов.

Фигурист отметил, что правое колено «развалилось на маленькие части» и пришлось делать две операции. После первой восстановление заняло полгода, а после второй — три-четыре месяца.

«Возвращение проходило так сложно, что иногда даже не верил, что вернусь. По новой учился прыгать, начинал все учить заново с двойных. Сейчас вообще не вспоминаю про колени. Большое спасибо врачу, который меня оперировал», — добавил Самсонов.

20-летний фигурист тренируется под руководством Светланы Соколовской. Самсонов является двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020), а также имеет бронзовую медаль финала юниорского Гран-при ISU (2019).