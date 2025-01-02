Telegraph: «Манчестер Юнайтед» может потерять контракт с Adidas в случае вылета

Газета узнала о риске для «Манчестер Юнайтед» остаться без денег Adidas

Adidas в случае вылета МЮ из АПЛ может либо совсем расторгнуть десятилетний контракт на £900 млн, либо уменьшить выплаты вдвое. МЮ занимает 14-е место в АПЛ и, по словам тренера, «борется за выживание» в турнире

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Adidas может разорвать спонсорский контракт с «Манчестер Юнайтед» или уменьшить выплаты вдвое в случае вылета клуба из Английской премьер-лиги (АПЛ), пишет The Telegraph со ссылкой на финансовый отчет клуба.

Производитель спортивной экипировки в 2023 году подписал новый десятилетний контракт с клубом на £900 млн ($1,1 млрд). Согласно условиям, Adidas может разорвать соглашение с уведомлением за год или снизить ежегодные выплаты до £450 млн, если «Манчестер Юнайтед» не сможет сохранить прописку в высшем дивизионе.

Контракт с Adidas также предусматривает уменьшение выплат на £10 млн в случае непопадания в Лигу чемпионов (действует со следующего сезона).

Ранее МЮ ни разу не заканчивал сезон ниже восьмого места в АПЛ (такой результат был в прошлом году), но в этом чемпионате идет 14-м после 19 матчей — в семи очках от зоны вылета.

МЮ в ноябре возглавил Рубен Аморим, команда проиграла пять из шести последних матчей в чемпионате, после чего тренер заявил, что команда борется за выживание в элитном дивизионе.

Клуб 13 раз побеждал в АПЛ (с 1992 года).

В 2024-м

МЮ занял второе место в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes ($6,55 млрд), уступив только мадридскому «Реалу».