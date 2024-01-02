В федерации не увидели проблемы в смене гражданства 104 шахматистами

Согласно сайту FIDE, спортивное гражданство в 2023 году сменили 104 россиянина — они имели право сделать это за сутки из-за перехода ФШР в Азию. Александр Ткачев заявил, что из них «от силы три–пять» были игроками уровня сборной

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев заявил «Матч ТВ», что не видит ничего экстраординарного в решении более ста российских шахматистов сменить гражданство в 2023 году, поскольку топ-спортсменами из них были единицы.

Согласно информации о трансферах на сайте международной федерации (FIDE), в 2023 году спортивное гражданство сменили 104 россиянина. Пять человек, в том числе два украинца, наоборот, перешли под флаг ФШР.

От украинского спортивного гражданства отказались 56 шахматистов.

«Нельзя забывать, что FIDE в своей статистике говорит вообще о всех, в том числе про маленьких детей, родители которых работают за границей. Например, турки не дают играть с российским гражданством, у них такие правила. Не далее чем полчаса назад мне пришел очередной запрос из Турецкой шахматной федерации», — сказал Ткачев.

По его словам, из тех, кто сменил гражданство, «от силы три‑пять являлись топовыми», среди них Александра Костенюк, Алексей Сарана и Никита Витюгов, которые играли за сборную.

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Ткачев отметил, что шахматисты получили возможность менять гражданство за сутки только из-за перехода ФШР в Азиатскую федерацию. «Минувший год показал абсолютную правильность этого решения. За этот период было собрано 87 медалей, из которых 39 — золотые. У FIDE есть свои правила, они одинаковы для всех, работают в обе стороны. Ничего экстраординарного в данной ситуации нет», — сказал Ткачев.

В феврале FIDE разрешила россиянам менять гражданство за день при условии перехода в другую европейскую федерацию, это правило действовало до конца августа.

Почетный президент ФШР Анатолий Карпов в феврале говорил «Спорт-Экспрессу», что голосовал против перехода в Азию. «Я вообще был против, чтобы мы выходили из Европейского шахматного союза. Россия, Турция и Казахстан находятся на двух континентах: это Европа и Азия. <...> Россия спокойно может участвовать как в турнирах в Европе, так и в Азии», — считает двенадцатый чемпион мира.

Гроссмейстер Сергей Карякин, наоборот, заявлял «Чемпионату», что рад переходу в Азию, где более сильная конкуренция. Карякин напомнил, что в Германии шахматистов обещали лишить финансирования за участие в турнирах с россиянами, а также что ездить на турниры в Европы стало тяжелее из-за виз, логистики и соображений безопасности.

Россияне и белорусы выступают на турнирах FIDE в нейтральном статусе, а национальные сборные двух стран отстранены. В ноябре ФШР сообщила, что китайцы пригласили сборную России выступить под своим флагом на турнире ШОС по рапиду в Циндао.