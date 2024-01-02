NBC: рэпер Снуп Дог будет корреспондентом телеканала на Олимпиаде в Париже

Снуп Дог будет корреспондентом телеканала NBC на Олимпиаде в Париже

Снуп Дог участвовал в ТВ-шоу телеканала Peacock на Играх в Токио. В Париже 52-летний рэпер будет посещать соревнования и достопримечательности и общаться со спортсменами

Снуп Дог (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Дог (Snoop Dogg), будет работать на Олимпийских играх в Париже в качестве корреспондента NBC, сообщила пресс-служба телеканала.

Планируется, что 52-летний рэпер будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико, посещать соревнования и достопримечательности Парижа, а также общаться со спортсменами и их семьями. Репортажи Снуп Дога будут показывать в прайм-тайм на каналах NBC и Peacock.

Снуп Дог уже сотрудничал с Peacock на Играх в Токио в 2021 году, у него было совместное шоу с ведущим Кевином Хартом.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

МОК допустил на Игры российских спортсменов, но в ограниченном количестве и на строгих условиях нейтрального статуса. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обвинил МОК в «кампании по нейтрализации» российских спортсменов.

В конце декабря стало известно, что ОКР уже выплатил компенсации более ста спортсменам, которые пропустят Олимпиаду, и эта работа будет продолжена.