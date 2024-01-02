«Сиэтл» обыграл «Вегас» в матче «Зимней классики» НХЛ

«Зимняя классика» впервые проводилась на Восточном побережье. Игра прошла в Сиэтле на 50-тысячной бейсбольной арене, на которой был зафиксирован аншлаг

«Зимняя классика» впервые прошла на Восточном побережье (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Сиэтл Кракен» победил «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0 в домашнем матче «Зимней классики» — игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, проходящей традиционно на открытом воздухе в первые дни нового года.

Шайбы забросили Ээли Толванен, Уилл Борген и Янни Гурд.

«Зимняя классика» впервые проводилась на Восточном побережье. Игра прошла в Сиэтле на 50-тысячной бейсбольной арене, на которой был зафиксирован аншлаг.

«Вегас» и «Сиэтл» являются последними клубами, принятыми в НХЛ. «Вегас» дебютировал в 2017 году, «Сиэтл» — 2021-м. Команды раньше не играли в «Зимней классике». Однако «Вегас» во второй раз в истории проведет игру регулярного чемпионата НХЛ на открытом воздухе — в 2021 году команды сыграла с «Колорадо Эвеланш» на озере Тахо.

«Зимняя классика» проводится с 2008 года. В 2023-м «Бостон Брюинз» дома обыграл «Питтсбург Пингвинз» (3:1). «Бостон» вместе с «Чикаго Блэкхокс» является рекордсменом по числу участий в «Зимней классике» — четыре раза. «Бостон» одержал три победы, «Чикаго» — ни одной.

Рекорд посещаемости был зафиксирован в 2014 году в Детройте, где местные «Ред Уингз» проиграли в серии буллитов «Торонто Мэйпл Лифз». Тогда матч посетили 105 491 человек.