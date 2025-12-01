Махачкалинское «Динамо» после отмены двух голов сыграло вничью с «Сочи»
Идущий на последнем месте в РПЛ «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче 17-го тура.
Махачкалинцам в первом тайме дважды отменили взятие ворот — из-за офсайда и игры рукой.
В итоге игра закончилась со счетом 0:0.
«Сочи» прервал трехматчевую серию поражений, у команды девять очков.
«Динамо» набрало одно очко в трех последних матчах и занимает 13-е место с 15 очками.
В 18-м туре «Сочи» примет московский «Локомотив», а махачкалинцы — «Пари НН». Оба матча пройдут 7 декабря.
