Махачкалинское «Динамо» после отмены двух голов сыграло вничью с «Сочи»

Матч в Сочи закончился со счетом 0:0

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» (Махачкала)

Идущий на последнем месте в РПЛ «Сочи» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в домашнем матче 17-го тура.

Махачкалинцам в первом тайме дважды отменили взятие ворот — из-за офсайда и игры рукой.

В итоге игра закончилась со счетом 0:0.

«Сочи» прервал трехматчевую серию поражений, у команды девять очков.

«Динамо» набрало одно очко в трех последних матчах и занимает 13-е место с 15 очками.

В 18-м туре «Сочи» примет московский «Локомотив», а махачкалинцы — «Пари НН». Оба матча пройдут 7 декабря.